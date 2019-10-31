В Україну повернувся головний митник режиму Януковича (фото)



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Ігор Калетник свого часу очолював митницю та був народним депутатом від Комуністичної партії України

Ігор Калєтнік виграв справу щодо голосування за «диктаторські закони»

Фігурант справи про «диктаторські» закони Януковича, ексвіцеспікер Верховної Ради та колишній голова митниці Ігор Калєтнік повернувся в Україну. І навіть похизувався фото на фоні Верховного суду.

Сергій Горбатюк, якого нещодавно звільнили з посади начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, стверджує, що це стало можливим після того, як ексзаступник генпрокурора Сергій Кізь закрив справу проти Калєтніка.

«Калєтнік уже в Україні. Сфотографувався біля Верховної Ради. Постанова про закриття справи незаконна, її потрібно скасувати, що і було вирішено у вересні, після перших нарад з Рябошапкою. І до сьогодні рішення не ухвалено», - сказав Горбатюк.

Раніше ЗМІ писали, що суд ухвалив остаточне рішення у кримінальному провадженні за так званими «диктаторськими законами» щодо колишнього заступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка.

Суд прийняв рішення 18 жовтня, про що журналістам повідомив адвокат Калєтніка. Так, Калєтнік виграв останню інстанцію суду щодо цієї справи. Друга судова палата Касаційного кримінального суду відмовила Генеральній прокуратурі України у задоволенні касаційної скарги на рішення апеляційної інстанції про встановлення термінів у вказаному кримінальному провадженні.

Станом на час винесення цього рішення кримінальне провадження стосовно Ігоря Калетника тривало 4 з половиною роки. Під час досудового розслідування судами було прийнято ряд рішень на користь чиновника часів Януковича.