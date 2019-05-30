Зеленський та сенатор Портман обговорили ситуацію на Донбасі



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Володимир Зеленський зустрівся з сенатором США Портманом Фото: Миколи Лазаренка, Укрінформ

У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, - заявив президент

Президент України Володимир Зеленський обговорив із сенатором США Робертом Портманом політичну ситуацію в Україні, зокрема дострокові парламентські вибори, а також ситуацію на Донбасі.

Зустріч відбулася 30 травня у Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, Зеленський зауважив, що розпуск парламенту відповідає запитам суспільства, а завдяки проведенню у липні виборів до Верховної Ради вже у вересні може бути сформований новий уряд.

«Якби цей парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України», – наголосив глава держави.

Як зазначається, ще одне питання, яке порушувалося під час зустрічі, – ситуація на Донбасі та необхідні кроки для досягнення прогресу у мирному врегулюванні, передусім щодо припинення вогню та обміну заручниками. Зеленський розповів співрозмовнику, що свою першу робочу поїздку як президент здійснив на Луганщину – до військових на передові позиції.

Президент також окремо відзначив активну позицію Сенату США у запровадженні санкцій проти Росії та наданні Україні військової допомоги.

«Було підкреслено необхідність подальшого тиску на РФ з метою забезпечення належного виконання Мінських домовленостей», - наголосили у прес-службі президента.

Крім того, як зазначається, співрозмовники обговорили актуальні питання реалізації реформ, які мають наблизити Україну до ЄС і НАТО.