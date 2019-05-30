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    Зеленський та сенатор Портман обговорили ситуацію на Донбасі

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    Володимир&nbsp;Зеленський зустрівся з сенатором США Портманом&nbsp;&nbsp; - Зеленський та сенатор Портман обговорили ситуацію на Донбасі
    Володимир Зеленський зустрівся з сенатором США Портманом  
    Фото: Миколи Лазаренка, Укрінформ

    У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, - заявив президент

    Президент України Володимир Зеленський обговорив із сенатором США Робертом Портманом політичну ситуацію в Україні, зокрема дострокові парламентські вибори, а також ситуацію на Донбасі.

    Зустріч відбулася 30 травня у Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

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    Зокрема, Зеленський зауважив, що розпуск парламенту відповідає запитам суспільства, а завдяки проведенню у липні виборів до Верховної Ради вже у вересні може бути сформований новий уряд.

    «Якби цей парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України», – наголосив глава держави.

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    Зеленський та сенатор Портман обговорили ситуацію на Донбасі
    Зеленський та сенатор Портман обговорили ситуацію на Донбасі
    Зеленський та сенатор Портман обговорили ситуацію на Донбасі
    Зеленський та сенатор Портман обговорили ситуацію на Донбасі
    Зеленський та сенатор Портман обговорили ситуацію на Донбасі
    Зеленський та сенатор Портман обговорили ситуацію на Донбасі
    Зеленський та сенатор Портман обговорили ситуацію на Донбасі
    Зеленський та сенатор Портман обговорили ситуацію на Донбасі

    Як зазначається, ще одне питання, яке порушувалося під час зустрічі, – ситуація на Донбасі та необхідні кроки для досягнення прогресу у мирному врегулюванні, передусім щодо припинення вогню та обміну заручниками. Зеленський розповів співрозмовнику, що свою першу робочу поїздку як президент здійснив на Луганщину – до військових на передові позиції.

    Президент також окремо відзначив активну позицію Сенату США у запровадженні санкцій проти Росії та наданні Україні військової допомоги.

    «Було підкреслено необхідність подальшого тиску на РФ з метою забезпечення належного виконання Мінських домовленостей», - наголосили у прес-службі президента.

    Крім того, як зазначається, співрозмовники обговорили актуальні питання реалізації реформ, які мають наблизити Україну до ЄС і НАТО.

     

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    бойовики на Донбасі Донбас Верховна Рада США вибори війна Володимир Зеленський президент
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