Державний секретар США починає п’ятиденне турне в Європі



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Візит Державного секретаря США до Берліну мав відбутися іще на початку травня

Державний секретар США Майк Помпео відвідає ФРН, Швейцарію, Нідерланди і Велику Британію

Майк Помпео в п’ятницю починає п’ятиденне турне по Європі із візиту до ФРН.

В рамках візиту Державний секретар США зустрінеться із Ангелою Меркель і німецьким візаві Хайко Маасом, пише інформаційне агентство Reuters.

Очікується, що на порядку денному американсько-німецьких переговорів будуть питання витрат ФРН на оборону, взаємодія Берліну із китайською телекомунікаційною компанією Huawei, суперечності навколо газогону Північний потік 2, політика щодо Ірану. Відповідні питання були анонсовані самим Майком Помпео напередодні початку європейського турне.

Візит Державного секретаря США до Берліну мав відбутися іще на початку травня, але був скасований через необхідність терміново відвідати Багдад на фоні зростання загрози із боку Ірану.

Після переговорів в Берліні Майк Помпео відвідає Швейцарію, Нідерланди і Велику Британію. Саме посольство Швейцарії представляє інтереси Вашингтону в Ірані. В тому числі це стосується допомоги затриманим американським громадянам.

Раніше повідомлялося, що Державний секретар США Майкл Помпео назвав зустрічі в Сочі з главою МЗС і президентом Росії «продуктивними», підкресливши водночас, що між сторонами продовжують мати місце розбіжності, однак є і сфери спільних інтересів.