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    В Україну з початку року не пустили понад дві тисячі росіян

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    В Україну з початку року не пустили понад дві тисячі росіян

    У цьому році кількість непропусків громадян РФ в Україну зросла на 25%

    З початку 2019 року українські прикордонники відмовили у пропуску в Україну понад 2 600 громадянам Російської Федерації.

    Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

    «Громадян Російської Федерації (не пустили — ред.) понад 2 600», — зазначив Слободян.

    Загалом, за його словами, в Україну з початку року не пустили понад 11 тисяч іноземців, з них — понад 430 громадян Ізраїлю.

    Нагадаємо, у цьому році кількість непропусків громадян РФ в Україну зросла на 25%.

    прикордонники
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