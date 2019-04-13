В Україну з початку року не пустили понад дві тисячі росіян



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У цьому році кількість непропусків громадян РФ в Україну зросла на 25%

З початку 2019 року українські прикордонники відмовили у пропуску в Україну понад 2 600 громадянам Російської Федерації.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Громадян Російської Федерації (не пустили — ред.) понад 2 600», — зазначив Слободян.

Загалом, за його словами, в Україну з початку року не пустили понад 11 тисяч іноземців, з них — понад 430 громадян Ізраїлю.

Нагадаємо, у цьому році кількість непропусків громадян РФ в Україну зросла на 25%.