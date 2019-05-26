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    В «Укравтодорі» повідомили, де на Київщині стається найбільше ДТП

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    <span>Прилад з вимірювання швидкості TruCam</span> - В «Укравтодорі» повідомили, де на Київщині стається найбільше ДТП
    Прилад з вимірювання швидкості TruCam

    За даними прес-служби, місцями концентрації ДТП в області є під’їзд до міста Біла Церква (Н-02), ділянки на трасі Київ-Вишгород-Десна-Чернігів (Р-69), а також на трасі Київ-Чоп (М-06)

    За даними Укравтодору, в Київській області налічується три місця концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах державного значення. Про це повідомила прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України, передає УНН.

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    За даними прес-служби, місцями концентрації ДТП в області є під’їзд до міста Біла Церква (Н-02), ділянки на трасі Київ-Вишгород-Десна-Чернігів (Р-69), а також на трасі Київ-Чоп (М-06).

    При цьому в Укравтодорі додали, що минулого року в ході виконання Плану заходів з підвищення рівня безпеки на автомобільних дорогах державного значення дозволило зняти з обліку 31 місце концентрації ДТП при тому, що заплановані були лише 17.

    Зокрема, були зроблені: влаштування та ремонт бар’єрного і пішохідного огороджень, встановлення та заміна дорожніх знаків, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, влаштування та ремонт штучного освітлення, світлофорних об’єктів.

    Нагадаємо, у Патрульній поліції радять порушникам правил шукати у поштових скриньках «листи щастя». «Зафіксоване правопорушення потраплятиме до бази, до єдиного реєстру адміністративних правопорушень. Далі цей матеріал оброблятиметься, виноситиметься постанова про притягнення до відповідальності. Уповноважений поліцейський перевірятиме усю інформацію, усі дані, аби все сходилося. І цей документ надсилатиметься власнику, або користувачу транспортного засобу», - пояснив Білошицький.

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