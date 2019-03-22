На дорогах України побільшало приладів TruCAM - поліція



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З 25 березня на дорогах України працюватиме 75 вимірювальних приладів

Нові ділянки, де використовуватимуться TruCAM, позначені на карті червоним кольором, - Білошицький

З 25 березня на дорогах України Патрульна поліція буде використовувати для вимірювання швидкості руху вже 75 приладів TruCAM. Про це написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook

Як зазначив Білошицький, поліція обіцяла повідомляти інформацію про збільшення кількості ділянок, де використовуються прилади і про збільшення кількості самих приладів.

«Отже, з понеділка 25.03.2019, ще 25 приладів буде використовуватися для вимірювання швидкості руху. Загальна кількість приладів, що будуть використовуватися з понеділка - 75шт.», - написав правоохоронець.

Він зазначив, що нові ділянки, де використовуватимуться прилади, позначені на карті червоним кольором.

Також Білошицький нагадав, що поліція продовжує діяти за ти ми ж стандартами:

- публікується карта, з нанесенням ділянок використання;

- стоять попереджувальні знаки;

- стоїть службовий автомобіль на синіх проблискових маячках.

Правоохоронець зазначив, що на сьогодні (від початку використання) вже складено понад 83 000 постанов щодо перевищення дозволеної швидкості руху.

«Керуйте відповідально», - закликав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нагадаємо, у Патрульній поліції радять порушникам правил шукати у поштових скриньках «листи щастя». «Зафіксоване правопорушення потраплятиме до бази, до єдиного реєстру адміністративних правопорушень. Далі цей матеріал оброблятиметься, виноситиметься постанова про притягнення до відповідальності. Уповноважений поліцейський перевірятиме усю інформацію, усі дані, аби все сходилося. І цей документ надсилатиметься власнику, або користувачу транспортного засобу», - пояснив Білошицький.