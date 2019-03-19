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    Минулого року в Україні сталося 550 ДТП за участю тварин

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    Минулого року в Україні сталося 550 ДТП за участю тварин

    Торік сталося 349 наїздів транспортних засобів на домашніх тварин

    Протягом 2018 року в Україні сталося 550 дорожньо-транспортних інцидентів за участю тварин. Про це з посиланням на дані Нацполіції повідомляє у вівторок, 19 березня, УНН.

    «У 2018 році сталося 349 наїздів транспортних засобів на домашніх тварин і 201 наїзд транспортних засобів на диких тварин», - поінформували у відомстві.

    При цьому відомо, що з 349 аварій з тваринами 17 - з потерпілими. А з 201 ДТП з дикими тваринами 12 - з потерпілими.

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