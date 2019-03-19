Минулого року в Україні сталося 550 ДТП за участю тварин



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Торік сталося 349 наїздів транспортних засобів на домашніх тварин

Протягом 2018 року в Україні сталося 550 дорожньо-транспортних інцидентів за участю тварин. Про це з посиланням на дані Нацполіції повідомляє у вівторок, 19 березня, УНН.

«У 2018 році сталося 349 наїздів транспортних засобів на домашніх тварин і 201 наїзд транспортних засобів на диких тварин», - поінформували у відомстві.

При цьому відомо, що з 349 аварій з тваринами 17 - з потерпілими. А з 201 ДТП з дикими тваринами 12 - з потерпілими.

12 березня у Києві на Окружній перекинулася машина з перепелами.

Також повідомлялося, що одеські волонтери рятують лисицю, яку збила машина.

18 лютого, на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва стався наїзд на пішохода: Mercedes збив чоловіка, який вибіг на проїжджу частину, щоб врятувати свого собаку.

В січні у Миколаївській області на трасі Миколаїв-Доманівка-Берізки автомобіль ВАЗ-2104 Жигулі на повній швидкості в'їхав в отару овець.

Раніше у Миколаївській області на трасі Миколаїв-Ульянівка ввечері, 20 січня, перекинувся вантажний автомобіль, що перевозив у напівпричепі шість тисяч курей.

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