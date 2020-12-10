Микитасю явно пообіцяли умовний термін у його найтяжчій справі – директор «Укрбуду»

Топменеджер: Микитась може мститись Татарову

Генеральний директор компанії «Укрбуд девелопмент» Олег Майборода розповів про можливу угоду ексвласника «Укрбуду» Максима Микитася зі слідством щодо його участі у справі квартир для Національної гвардії.

В інтерв’ю «Главкому» Майборода впевнено зазначив, що Микитася почнуть виводити зі справи.

«Вона для нього найтяжча, але йому явно пообіцяли умовний термін. Сьогодні Микитась є підозрюваним у чотирьох справах. Перше – хуліганство, коли він кидався на главу ОТГ у Чернігівській області. Друге – справа квартир Нацгвардії. Третє – з цієї справи виділили хабар командувачу Нацгвардії, де Микитась нібито розрахувався квартирою для його дочки. І четверте – справа про тендер у Чорнобилі на мільярд гривень, де Микитася звинувачують в тому, що за виграш у тендері він дав хабар квартирами чиновнику «Енергоатому», – зазначив він.

За словами Майбороди, в останній справі НАБУ «забуло» йому обрати запобіжний захід.

«Якщо я не помиляюся. За ідеєю, повинні додатися і ті справи, про які він зараз розповідає і за якими визнає провину. Тобто у всіх цих хабарях йому за угодою будуть малювати мінімальне покарання. А у справі з квартирами Нацгвардії зараз ми побачимо як з організатора, яким був Микитась за версією слідства, він буде перетворюватися у колишнього депутата, який нічого не знав. З'ясовується, що для НАБУ немає нічого неможливого у жонглюванні фактами», – пояснив він.

Крім того, директор будкомпанії зазначив, що НАБУ будуть шукати, на кого перевести стрілки та зробити «організатором», у тому числі й на нього самого.

Також, Майборода прокоментував роль Олега Татарова, який нині є заступником глави Офісу президента та працював у юридичному департаменті компанії «Укрбуд».

«Висока посада Татарова, його гучні заяви і протистояння з НАБУ – ось причина різкого до нього інтересу і заяв Микитася, який тепер робить все, що йому вкажуть. Думаю, тут ще й банальна помста – мовляв, став заступником голови Офісу президента і не допоміг вийти на свободу», – зазначає Майборода.

Директор компанії також висловився, що можливо Микитась домовився з НАБУ і через те оголосив війну Татарову.

«Все має саме такий вигляд. Про це свідчать гучні випади Татарова у бік Ситника (Артем Ситник – директор НАБУ) і така швидка зміна настроїв НАБУ. Ще вчора Микитась був головним корупціонером у країні і небезпечним злочинцем, а тепер він вже безпечний і ризику його втечі немає. Нікому не побажаєш опинитися у СІЗО, і я тільки радий, що людина може бути з родиною. Але не я придумував погрози вбивством, і не я намагався втекти у Лондон. Я розумію, що коли стільки сидиш у СІЗО, почнеш, напевно, і не таке розповідати. Тому для мене очевидно, що його щільно взяли в оборот і тепер він буде робити все, що скажуть «куратори», – пояснює він.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто у залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник «Укрбуд», що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Нещодавно підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії ексвласника будівельної корпорації «Укрбуд» Максима Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт. Відомо, що Микитась пішов на співпрацю зі слідством.

Нещодавно фігурантом цієї справи став заступник Офісу президента Олег Татаров. 2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.