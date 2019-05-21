Як НАБУ покарало своїх співробітників по справі «Укроборонпрому»



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Артем Ситник і його перший заступник Гізо Углава Фото: НАБУ

Гізо Углаві зробили зауваження, а детективам оголосили догану за «допомогу» скандальній «Оптімумспецдеталь»

Трьох співробітників Національного антикорупційного бюро, згаданих у листуванні щодо корупції на державному концерні «Укроборонпром», оприлюдненому журналістами програми Bihus.info, притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Двом із них — керівнику Головного підрозділу детективів та детективу — оголошено догану. До першого заступника директора Бюро Гізо Углави застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження. Відповідні накази директор НАБУ Артем Ситник підписав 17 травня 2019 року.

Перед цим Управління внутрішнього контролю (УВК) антикорупційного бюро провело службове розслідування, яке завершилось 23 квітня. УВК перевіряло факти можливих неправомірних дій працівників НАБУ, відомості про які містило листування, оприлюднене журналістами.

«Я уважно вивчив матеріали службового розслідування і рекомендації комісії. Оскільки керівник Головного підрозділу детективів та детектив приховували матеріалів переписки, неналежно виконували посадові обов'язки та неналежним чином організовували роботу з особами, які співпрацюють зі слідством, за сукупністю виявлених порушень вони отримали догани. Перший заступник, у діях якого вбачаю лише неналежну організацію роботи Головного підрозділу детективів, отримав зауваження», — зазначив Артем Ситник.

«Ми визнаємо свої помилки та виправляємо їх», — підкреслив Артем Ситник.

В чому звинувачують НАБУ по справі «Оптімумспецдеталь»

Як повідомлялося, розслідування журналістів Bihus.іnfo стосувалося зловживання і корупції при закупівлях держконцерном «Укроборонпром» деталей до військової техніки через посередника «Оптімумспецдеталь».

В одній з частин розслідування говорилося про те, що співробітники СБУ, Військової прокуратури, ГФС і НАБУ допомагали засновнику ТОВ «Оптімумспецдеталь» Андрію Рогозі закривати справи і вирішувати проблемні питання.

Начебто Андрій Рогоза і його партнер Віталій Жуков давали хабарі правоохоронцям за закриття кримінальних справ. Зокрема, в листуванні згадуються кілька співробітників НАБУ, а також людина, яку називають позаштатним агентом НАБУ, - Євген Шевченко. Зазначалося, що в НАБУ, в числі іншого, видали «Оптімумспецдеталь» довідку, в якій говорилося, що детективи відомства не включали підприємство до переліку з ознакою фіктивності.

23 квітня ДБР проводило по цій справі обшуки в НАБУ.