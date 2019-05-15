Аудит «Укроборонпрому»: шоу триватиме і далі?

Олег Устенко Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

Олег Устенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державні монополії - місце генерації серйозної корупції. Скандал з «Укроборонпромом» якнайкраще оголив цю проблему

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1. Укроборонпром - такой же негативный «персонаж», как и любая монополия. В этом плане он ничем не отличается от НАК «Нефтегаза». Оба монополиста подлежат разрушению. Чего они, естественно, не хотят. Это уже было продемонстрировано «разборками и перепалками» между Гройсманом и руководством НАКа (для более детального ознакомления см. мои посты на ФБ в рубрике «Убей монстра»).

2. Без развития конкуренции - движение вперед невозможно. Конкурентная политика – важнейшее условие для изменения ситуации в стране и отсечения кланов/семей от «хлебных» мест. Здесь и большая коррупция, и большие деньги, и топовые бенефициары.

3. Государственные монополии – место генерации серьезной коррупции. Скандал с Укроборонпромом на пике политического цикла как нельзя лучше обнажил эту проблему и показал, как далеко и как высоко могут дотягиваться щупальца коррупции.

4. Интрига в том, что инициированное раннее - с подачи известного украинского журналиста Денис Бигус (Denys Bihus) расследование - нуждается в дополнительном развитии. Развитие будет только при условии проведения широкомасштабного аудита. Гройсман заявляет о необходимости проведения данного аудита в скорейшие сроки. Украинские налогоплательщики – «за». Шоу нуждается в продолжении. Учитывая, что избранный президент Зеленский декларирует нулевую толерантность к коррупции – эта серия под названием «Аудит Укроборонпрома» обещает быть интригующе интересной.

Джерело: блог Олега Устенка

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