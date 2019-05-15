  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олег Устенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Аудит «Укроборонпрому»: шоу триватиме і далі?

    • Олег Устенко

      Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

    • Розсилка
    Аудит «Укроборонпрому»: шоу триватиме і далі?

    Державні монополії - місце генерації серйозної корупції. Скандал з «Укроборонпромом» якнайкраще оголив цю проблему

    Мовою оригіналу

    1. Укроборонпром - такой же негативный «персонаж», как и любая монополия. В этом плане он ничем не отличается от НАК «Нефтегаза». Оба монополиста подлежат разрушению. Чего они, естественно, не хотят. Это уже было продемонстрировано «разборками и перепалками» между Гройсманом и руководством НАКа (для более детального ознакомления см. мои посты на ФБ в рубрике «Убей монстра»).

    2. Без развития конкуренции - движение вперед невозможно. Конкурентная политика – важнейшее условие для изменения ситуации в стране и отсечения кланов/семей от «хлебных» мест. Здесь и большая коррупция, и большие деньги, и топовые бенефициары.

    3. Государственные монополии – место генерации серьезной коррупции. Скандал с Укроборонпромом на пике политического цикла как нельзя лучше обнажил эту проблему и показал, как далеко и как высоко могут дотягиваться щупальца коррупции.

    4. Интрига в том, что инициированное раннее - с подачи известного украинского журналиста Денис Бигус (Denys Bihus) расследование - нуждается в дополнительном развитии. Развитие будет только при условии проведения широкомасштабного аудита. Гройсман заявляет о необходимости проведения данного аудита в скорейшие сроки. Украинские налогоплательщики – «за». Шоу нуждается в продолжении. Учитывая, что избранный президент Зеленский декларирует нулевую толерантность к коррупции – эта серия под названием «Аудит Укроборонпрома» обещает быть интригующе интересной.

    Джерело: блог Олега Устенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    корупція в Україні Укроборонпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат

    Тарас Возняк
    Тарас Возняк

    Головний редактор незалежного культурологічного журналу «Ї»

    Ігор Петренко
    Ігор Петренко
    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ