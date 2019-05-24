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    Українські військові успішно випробували нові реактивні системи

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    <div class="post-item__photo-author">Ракетні установки випробували на Одеському полігоні 23 травня</div> - Українські військові успішно випробували нові реактивні системи
    Ракетні установки випробували на Одеському полігоні 23 травня
    Фото: Укроборонпром

    З серпня по жовтень буде проведено державне випробування і постачання ракетних систем на озброєння ЗСУ

    «Укроборонпром» представив нові реактивні системи «Вільха-М» і «Вільха-Р». Про це 24 травня повідомили в прес-службі підприємства.

    Ракетні установки успішно пройшли випробування на одному з військових полігонів Одеської області.

    Під час серії запусків були перевірені тактико-технічні характеристики ракет, систем наведення і можливості модернізованої ракетної системи знищувати цілі за мінімальний час після отримання завдання на ураження.

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    В «Укроборонпромі» додали, що ці системи є модернізованими версіями Вільхи, яка вже перебуває в серійному виробництві.

    «Модернізація спрямована на збільшення дальності польоту, підвищення точності, використання нових конструкторських рішень і матеріалів, підвищує загальну ефективність цієї високоточної зброї», - розповів гендиректор концерну Павло Букін.

    Міністр оборони Степан Полторак зазначив, що з серпня по жовтень буде проведено державне випробування і постачання ракетних систем на озброєння ЗСУ.

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    Українські військові успішно випробували нові реактивні системи
    Українські військові успішно випробували нові реактивні системи
    Українські військові успішно випробували нові реактивні системи
    Українські військові успішно випробували нові реактивні системи

    За даними «Укроборонпрому», ці модернізовані версії нової високоточної зброї забезпечують знищення противника на дальності в 130 км першим пострілом.

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