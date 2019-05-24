Українські військові успішно випробували нові реактивні системи



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Ракетні установки випробували на Одеському полігоні 23 травня Фото: Укроборонпром

З серпня по жовтень буде проведено державне випробування і постачання ракетних систем на озброєння ЗСУ

«Укроборонпром» представив нові реактивні системи «Вільха-М» і «Вільха-Р». Про це 24 травня повідомили в прес-службі підприємства.

Ракетні установки успішно пройшли випробування на одному з військових полігонів Одеської області.

Під час серії запусків були перевірені тактико-технічні характеристики ракет, систем наведення і можливості модернізованої ракетної системи знищувати цілі за мінімальний час після отримання завдання на ураження.

В «Укроборонпромі» додали, що ці системи є модернізованими версіями Вільхи, яка вже перебуває в серійному виробництві.

«Модернізація спрямована на збільшення дальності польоту, підвищення точності, використання нових конструкторських рішень і матеріалів, підвищує загальну ефективність цієї високоточної зброї», - розповів гендиректор концерну Павло Букін.

Міністр оборони Степан Полторак зазначив, що з серпня по жовтень буде проведено державне випробування і постачання ракетних систем на озброєння ЗСУ.

За даними «Укроборонпрому», ці модернізовані версії нової високоточної зброї забезпечують знищення противника на дальності в 130 км першим пострілом.