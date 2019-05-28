Україну відвідав впливовий сенатор США



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Посольство України в США анонсували збільшення до $300 млн безпекової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік

Джеймс Ленкфорд заявив про збільшення підтримки обороноздатності України та українського війська з боку США

Сенатор США Джеймс Ленкфорд 28 травня відвідав Київ та провів декілька зустрічей з українськими політиками. Його візит відбувся в рамках проведення VIII Національного Молитовного сніданку України і був ініційований координатором молитовного сніданку України народним депутатом Павлом Унгуряном.

Зазначається, що представляючи в Сенаті США штат Оклахома, Ленкфорд працює як член комітету з питань національної безпеки, комітету з розвідки та підкомітету з фінансових послуг та державного управління.

Зокрема, зустріч Джеймса Ленкфорда з приводу ефективного підвищення обороноздатності України, робіт з модернізації українських ракет та ракетного комплексу «Вільха» відбулася за участі екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова та члена депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з США Павла Унгуряна.

«Джеймс Ленкфорд заявив про збільшення підтримки з боку США у царині обороноздатності України та розвитку нашого війська. Також обговорили налагодження тісної комунікації та залучення американських інвестицій в інших сферах співпраці, таких як аграрний сектор, видобуток нафти та газу, а також у IT-сфері», - розповідає Унгурян.

Нагадаємо, що 27 травня Джеймс Ленкфорд вперше відвідав Одесу та провів низку важливих та стратегічних зустрічей з метою обговорення співробітництва Америки з Україною, зокрема, штату Оклахома з Одещиною та збільшення безпекової допомоги у південному регіоні України.

Сенатор США Джеймс Ленкфорд зустрівся з командувачем Військово-морських сил Збройних сил України, адміралом Ігорем Воронченком на військово-морській базі. Обговорили розширення напрямів допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет.

Раніше Посольство України в США анонсували збільшення до $300 млн безпекової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік.