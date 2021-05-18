Сьогодні останній день для реєстрації на додаткову сесію ЗНО
Із 6 до 18 травня тривала реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання
Український центр оцінювання якості освіти нагадав, що 18 травня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
Як ідеться у повідомленні пресслужби центру, дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті.
Право на реєстрацію в цей період мають особи, які:
- не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;
- брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;
- проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;
- за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
- мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, із яких їм будуть зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).
Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу, розміщеного на вебсайті УЦОЯО у рубриці ЗНО/ДПА, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).
Комплект реєстраційних документів має містити:
- оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу;
- заяву для участі в додатковій сесії;
- засвідчену копію паспорта громадянина України;
- засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років).
- за потреби інші документи (медичний висновок про створення про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).
У 2021 році абітурієнти можуть складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.
Раніше стало відомо, коли відбудеться останній дзвоник в українських школах.
А ось школярі чотирьох міст продовжать навчання влітку.
До слова, цьогоріч підсумкове оцінювання школярів за потреби може проходити у дистанційному форматі.
Крім того, у відомстві наголошують, що цьогоріч випускники 11 класів звільнені від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації. Проте учні, які планують вступати до вищих навчальних закладів у 2021 році, повинні здати зовнішнє незалежне оцінювання для вступу.