Сьогодні останній день для реєстрації на додаткову сесію ЗНО

Щоб зареєструватися на додаткову сесію ЗНО, потрібно правильно вибрати категорію та створити й заповнити реєстраційну картку

Щоб зареєструватися на додаткову сесію ЗНО, потрібно правильно вибрати категорію та створити й заповнити реєстраційну картку

Із 6 до 18 травня тривала реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання

Український центр оцінювання якості освіти нагадав, що 18 травня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Як ідеться у повідомленні пресслужби центру, дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

Право на реєстрацію в цей період мають особи, які:

не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, із яких їм будуть зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу, розміщеного на вебсайті УЦОЯО у рубриці ЗНО/ДПА, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Комплект реєстраційних документів має містити:

оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу;

заяву для участі в додатковій сесії;

засвідчену копію паспорта громадянина України;

засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років).

за потреби інші документи (медичний висновок про створення про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).

У 2021 році абітурієнти можуть складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.

Раніше стало відомо, коли відбудеться останній дзвоник в українських школах.

А ось школярі чотирьох міст продовжать навчання влітку.

До слова, цьогоріч підсумкове оцінювання школярів за потреби може проходити у дистанційному форматі.

Крім того, у відомстві наголошують, що цьогоріч випускники 11 класів звільнені від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації. Проте учні, які планують вступати до вищих навчальних закладів у 2021 році, повинні здати зовнішнє незалежне оцінювання для вступу.

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