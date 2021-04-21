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    Освітня реформа. Уряд анонсував запуск «Нової української школи» у 5-9 класах

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    Реформа передбачає зміну базової загальної середньої освіти - Освітня реформа. Уряд анонсував запуск «Нової української школи» у 5-9 класах
    Реформа передбачає зміну базової загальної середньої освіти
    Фото: kievcity.gov.ua

    Проєкт розраховано провести протягом 2021-2027 років у три етапи

    Міністерство освіти готується до запуску реформи «Нової української школи» у 5-9 класах. Проєкт розраховано провести протягом 2021-2027 років у три етапи. Про це йдеться у відповідному наказі МОН.

    Реформа передбачає зміну цілей та основних завдань освіти, зокрема базової загальної середньої освіти, відповідно до сучасної освітньої парадигми і світових тенденцій розвитку національних освітніх систем.

    Проєкт передбачає розроблення:

    • навчально-методичного забезпечення для реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти;
    • організаційно-методичного інструментарію для педагогів базової школи на засадах концепції НУШ;
    • типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, дистанційних курсів їх підготовки;
    • системи оцінювання освітніх досягнень здобувачів загальної середньої освіти, а також її експериментальну апробацію;
    • виховної складової освітнього процесу, актуалізованої концепцією НУШ, та її експериментальну перевірку.

    Вказано, що проєкт розраховано провести протягом 2021-2027 років у три етапи. Під час першого - організаційно-підготовчого (квітень-жовтень 2021 року) - буде створена робоча група, яка здійснюватиме науково-методичний супровід експерименту.

    Планується розробити необхідні навчальні та методичні матеріали, провести тренінги для регіональних тренерів і адміністрацій шкіл у регіонах та підготовку для вчителів-учасників проекту.

    Під час наступного етапу, формувального (листопад 2021 - червень 2026), відбуватиметься розробка, апробація та коригування навчально-методичного забезпечення, наставницька підтримка вчителів, розроблення відповідних інструктивно-методичних матеріалів щодо системи оцінювання і нових вимог до проведення ДПА, а також моніторинг досягнення очікуваних результатів навчання учнів.

    Узагальнюючий етап триватиме з липня 2026 року до грудня 2027-го. Буде проведене узагальнення результатів проекту та формування висновків, коригування навчальних матеріалів, моніторингове дослідження досягнення очікуваних результатів навчання учнів 9-х класів, а також підготовка та видання навчальних і методичних матеріалів за результатами проєкту.

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    Теги: реформа Міністерство освіти і науки освіта школа навчання освітня реформа уряд школярі
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