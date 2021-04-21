Освітня реформа. Уряд анонсував запуск «Нової української школи» у 5-9 класах

Проєкт розраховано провести протягом 2021-2027 років у три етапи

Міністерство освіти готується до запуску реформи «Нової української школи» у 5-9 класах. Проєкт розраховано провести протягом 2021-2027 років у три етапи. Про це йдеться у відповідному наказі МОН.

Реформа передбачає зміну цілей та основних завдань освіти, зокрема базової загальної середньої освіти, відповідно до сучасної освітньої парадигми і світових тенденцій розвитку національних освітніх систем.

Проєкт передбачає розроблення:

навчально-методичного забезпечення для реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти;

організаційно-методичного інструментарію для педагогів базової школи на засадах концепції НУШ;

типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, дистанційних курсів їх підготовки;

системи оцінювання освітніх досягнень здобувачів загальної середньої освіти, а також її експериментальну апробацію;

виховної складової освітнього процесу, актуалізованої концепцією НУШ, та її експериментальну перевірку.

Вказано, що проєкт розраховано провести протягом 2021-2027 років у три етапи. Під час першого - організаційно-підготовчого (квітень-жовтень 2021 року) - буде створена робоча група, яка здійснюватиме науково-методичний супровід експерименту.

Планується розробити необхідні навчальні та методичні матеріали, провести тренінги для регіональних тренерів і адміністрацій шкіл у регіонах та підготовку для вчителів-учасників проекту.

Під час наступного етапу, формувального (листопад 2021 - червень 2026), відбуватиметься розробка, апробація та коригування навчально-методичного забезпечення, наставницька підтримка вчителів, розроблення відповідних інструктивно-методичних матеріалів щодо системи оцінювання і нових вимог до проведення ДПА, а також моніторинг досягнення очікуваних результатів навчання учнів.

Узагальнюючий етап триватиме з липня 2026 року до грудня 2027-го. Буде проведене узагальнення результатів проекту та формування висновків, коригування навчальних матеріалів, моніторингове дослідження досягнення очікуваних результатів навчання учнів 9-х класів, а також підготовка та видання навчальних і методичних матеріалів за результатами проєкту.