В Умані психічнохворий вбив жінку та поранив п’ятьох перехожих

Нападника затримали завдяки небайдужим громадянам

В Умані зловмисник вбив жінку - працівника готелю та наніс тілесні ушкодження ще п’яти людям. Про це 2 травня повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області. «В поліцію надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного з готелів міста виявлено труп працівника з явними ознаками насильницької смерті. На місце події було



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Фото: Сектор комунікації поліції Черкаської області

Нападника затримали завдяки небайдужим громадянам

В Умані зловмисник вбив жінку - працівника готелю та наніс тілесні ушкодження ще п’яти людям.

Про це 2 травня повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

«В поліцію надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного з готелів міста виявлено труп працівника з явними ознаками насильницької смерті. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. В цей час до поліції надійшло ще ряд повідомлень про чоловіка, який вчиняє напади на перехожих та наносить їм різні тілесні ушкодження», - заявили у поліції.

Зазначається, що в результаті нападу чоловіка постраждало п’ять осіб, які звернулись за медичною допомогою.

«Завдяки небайдужим громадянам нападника було затримано на місці», - говориться у повідомленні.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 115 (Замах на вбивство) КК України.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Місцеві ЗМІ пишуть, що зловмисник - психічно хворий чоловік, він із цеглиною в руках кидався на перехожих та забіг у готель, де вбив жінку-адміністратора.