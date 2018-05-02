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    В Умані психічнохворий вбив жінку та поранив п’ятьох перехожих

    Нападника затримали завдяки небайдужим громадянам
    В Умані зловмисник вбив жінку - працівника готелю та наніс тілесні ушкодження ще п’яти людям. Про це 2 травня повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області. «В поліцію надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного з готелів міста виявлено труп працівника з явними ознаками насильницької смерті. На місце події було
    • Сьогодні, 14:00
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    Фото: Сектор комунікації поліції Черкаської області

    Нападника затримали завдяки небайдужим громадянам

    В Умані зловмисник вбив жінку - працівника готелю та наніс тілесні ушкодження ще п’яти людям.

    Про це 2 травня повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

    «В поліцію надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного з готелів міста виявлено труп працівника з явними ознаками насильницької смерті. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. В цей час до поліції надійшло ще ряд повідомлень про чоловіка, який вчиняє напади на перехожих та наносить їм різні тілесні ушкодження», - заявили у поліції.

    Зазначається, що в результаті нападу чоловіка постраждало п’ять осіб, які звернулись за медичною допомогою.

    «Завдяки небайдужим громадянам нападника було затримано на місці», - говориться у повідомленні.

    Затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 115 (Замах на вбивство) КК України.

    Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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    В Умані психічнохворий вбив жінку та поранив п’ятьох перехожих
    В Умані психічнохворий вбив жінку та поранив п’ятьох перехожих
    В Умані психічнохворий вбив жінку та поранив п’ятьох перехожих
    Фото: Сектор комунікації поліції Черкаської області

    Місцеві ЗМІ пишуть, що зловмисник - психічно хворий чоловік, він із цеглиною в руках кидався на перехожих та забіг у готель, де вбив жінку-адміністратора.

    вбивство злочинність Умань Черкащина поліція
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