В уряді розповіли, кому потрібно повторно здати документи на субсидії

З 1 травня діє нова програма житлових субсидій, яка є «соціально справедливою та більш адресною»

У зв'язку з введенням нових правил програми житлових субсидій близько 15% громадян потрібно буде звернутися до органів соцзахисту за переоформленням субсидії. Про це інформує прес-служба Мінсоцполітики. «У зв'язку з введенням нових правил близько 15% громадян потрібно буде звернутися до органів соцзахисту за переоформленням субсидії.



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З 1 травня діє нова програма житлових субсидій, яка є «соціально справедливою та більш адресною»

У зв'язку з введенням нових правил програми житлових субсидій близько 15% громадян потрібно буде звернутися до органів соцзахисту за переоформленням субсидії.

Про це інформує прес-служба Мінсоцполітики.

«У зв'язку з введенням нових правил близько 15% громадян потрібно буде звернутися до органів соцзахисту за переоформленням субсидії. Отже, повторно - заяву і декларацію - потрібно буде подати: орендарям житла; внутрішньо переміщеним особам; тим сім'ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб; тим сім'ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати; тим сім'ям, в який відбулися зміни у складі сім'ї протягом останнього року; тим сім'ям, які станом на травень 2018 року матимуть понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її до червня 2018-го», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що більшості громадян, які отримують субсидії і не мають щойно куплених предметів розкоші, нових автомобілів або у складі сімей яких немає працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу, загалом це приблизно 80-85% нинішніх субсидіантів, як і раніше державна допомога буде перепризначена в автоматичному режимі і без необхідності звертатися до органів соціального захисту.

У Мінсоцполітики нагадують, що з 1 травня 2018 року діє нова програма житлових субсидій, яка є соціально справедливою та більш адресною.

«Зміни направлені на те, щоб всі ті, хто справді потребує субсидії - її отримали. При цьому вводяться такі механізми, при яких багаті люди більше не зможуть паразитувати за кошт всіх платників податків», наголошують у прес-службі відомства.

Повідомляється, якщо раніше субсидію перепризначали на новий період раз на рік у травні й окремо розраховували її розмір на літній і зимовий період, то тепер це відбуватиметься двічі на рік - у травні і жовтні.

Нагадаємо, на Миколаївщині з початку року отримувачі субсидій на третину збільшили борги за газ.

На Житомирщині за опалювальний сезон борги за газ виросли утричі.

На Закарпатті протягом року борги за газ зросли майже вдвічі.

Борг за газ споживачів Дніпропетровської області зріс на 19%.