У Запорізькій області знешкодили 90 старих мін та снарядів

Знайдені вибухонебезпечні предмети збереглися з часів минулої війн

Під час проведення земляних робіт на вулиці 130-ї Стрілецької дивізії у місті Бердянськ 11 червня виявлено дві мінометні міни калібру 82 мм. Про це повідомляє повідомляє пресцентр ДСНС.

Наступного дня, 12 червня, піротехніки АРЗ СП міста Запоріжжя під час обстеження території виявили та вилучили близько 90 вибухонебезпечних предметів, серед яких: мінометні міни калібру 82 мм, артснаряд калібру 50 мм та інші ВНП часів минулих війн. На даний час роботи тривають.

Усі виявлені ВНП знешкодять в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земляних робіт. Адже, непоодинокими є випадки, коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

ДСНС нагадує, що після виявлення підозрілого предмета: