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    У Запорізькій області знешкодили 90 старих мін та снарядів

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    Усі виявлені міни знешкодять у спеціально відведеному місці&nbsp; - У Запорізькій області знешкодили 90 старих мін та снарядів
    Усі виявлені міни знешкодять у спеціально відведеному місці 
    Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

    Знайдені вибухонебезпечні предмети збереглися з часів минулої війн

    Під час проведення земляних робіт на вулиці 130-ї Стрілецької дивізії у місті Бердянськ 11 червня виявлено дві мінометні міни калібру 82 мм. Про це повідомляє повідомляє пресцентр ДСНС.

    Наступного дня, 12 червня, піротехніки АРЗ СП міста Запоріжжя під час обстеження території виявили та вилучили близько 90 вибухонебезпечних предметів, серед яких: мінометні міни калібру 82 мм, артснаряд калібру 50 мм та інші ВНП часів минулих війн. На даний час роботи тривають.

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    Усі виявлені ВНП знешкодять в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

    Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земляних робіт. Адже, непоодинокими є випадки, коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

    ДСНС нагадує, що після виявлення підозрілого предмета:

    • припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
    • у жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
    • організувати охорону небезпечного місця;
    • не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
    • у жодному разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
    Як раніше повідомлялося, 8 червня цього року під Венеційським мостом у київському Гідропарку сапери-водолази знайшли протитанкову міну. Її передали піротехнікам ДСНС для знешкодження.
    Теги: Запоріжжя ДСНС війна рятувальники
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    У Запорізькій області знешкодили 90 старих мін та снарядів