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    У Запоріжжі двоє дітей провалилися під лід. Це закінчилося трагічно

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    Рятувальники просять не ходити на лід: у лютому загинули 23 людини - У Запоріжжі двоє дітей провалилися під лід. Це закінчилося трагічно
    Рятувальники просять не ходити на лід: у лютому загинули 23 людини
    Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

    Одинадцятирічну дівчинку врятували рибалки

    У вівторок, 2 лютого, хлопчик і дівчинка провалилися під лід на Дніпрі в Запоріжжі. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС.

    О 14:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію на річці Дніпро в Заводському районі Запоріжжя. За словами громадян, на відстані 20 метрів від берега двоє дітей провалилися під кригу. 11-річну дівчинку врятували рибалки, які стали свідками події. Дитину передали медикам.

    Наразі рятувальники та водолази проводять оперативні заходи щодо пошуку зниклого під водою хлопчика.

    За гідрологічними даними, глибина річки в цьому місці сягає 20 метрів. У сукупності з мулистим дном це ускладнює пошукові роботи.

    Нагадаємо, екіпажу патрульної поліції у місті Дніпро вдалося врятувати трьох дорослих та одного підлітка, що провалилися під кригу. На Русанівській набережній в Києві врятували жінку, що провалилася під кригу, намагаючись врятувати собаку.

    На Дніпропетровщині чоловік і жінка, 1961 і 1962 років народження, переходили річку біля села і провалилися під лід. Врятувати їх не вдалося.

    Нагадаємо, у Первомайську Миколаївської області учень п'ятого класу врятував першокласника, який провалився під лід. Повертаючись додому після уроків, Максим Мотуз почув крик про допомогу з боку річки. Хлопець побіг на берег і побачив у воді дитину. П’ятикласник не розгубився, схопив гілку дерева, що лежала поблизу, і кинувся на допомогу.

    На Закарпатті патрульні, спільно з небайдужими громадянами, витягнули чоловіка, що провалився під кригу. Трапилось це 15 лютого в Мукачеві. Чоловік гуляв із собакою по озеру. У якийсь момент крига не витримала й чоловік із чотирилапим пішли під воду.

    Теги: Запоріжжя ДСНС рятувальники
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