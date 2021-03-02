У Запоріжжі двоє дітей провалилися під лід. Це закінчилося трагічно

Рятувальники просять не ходити на лід: у лютому загинули 23 людини

Одинадцятирічну дівчинку врятували рибалки

У вівторок, 2 лютого, хлопчик і дівчинка провалилися під лід на Дніпрі в Запоріжжі. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС.

О 14:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію на річці Дніпро в Заводському районі Запоріжжя. За словами громадян, на відстані 20 метрів від берега двоє дітей провалилися під кригу. 11-річну дівчинку врятували рибалки, які стали свідками події. Дитину передали медикам.

Наразі рятувальники та водолази проводять оперативні заходи щодо пошуку зниклого під водою хлопчика.

За гідрологічними даними, глибина річки в цьому місці сягає 20 метрів. У сукупності з мулистим дном це ускладнює пошукові роботи.

Нагадаємо, екіпажу патрульної поліції у місті Дніпро вдалося врятувати трьох дорослих та одного підлітка, що провалилися під кригу. На Русанівській набережній в Києві врятували жінку, що провалилася під кригу, намагаючись врятувати собаку.

На Дніпропетровщині чоловік і жінка, 1961 і 1962 років народження, переходили річку біля села і провалилися під лід. Врятувати їх не вдалося.

Нагадаємо, у Первомайську Миколаївської області учень п'ятого класу врятував першокласника, який провалився під лід. Повертаючись додому після уроків, Максим Мотуз почув крик про допомогу з боку річки. Хлопець побіг на берег і побачив у воді дитину. П’ятикласник не розгубився, схопив гілку дерева, що лежала поблизу, і кинувся на допомогу.

На Закарпатті патрульні, спільно з небайдужими громадянами, витягнули чоловіка, що провалився під кригу. Трапилось це 15 лютого в Мукачеві. Чоловік гуляв із собакою по озеру. У якийсь момент крига не витримала й чоловік із чотирилапим пішли під воду.