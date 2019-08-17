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    Рятувальники розмінували територію біля мосту у Станиці Луганській

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    Рятувальники розмінували територію біля мосту у Станиці Луганській

    Роботи з розмінування тривали 16 діб

    Рятувальники ДСНС завершили розмінування близько 2 гектарів території довкола пошкодженого мосту у Станиці Луганській.

    Про це повідомляє Громадське радіо із посиланням на джерела в ДСНС та ОБСЄ.

    Роботи з розмінування тривали 16 діб.

    Водночас бойовики заявляють, що у п'ятницю, 16 серпня, також завершують розмінування біля зруйнованого мосту.

    Наразі на окупованій території біля мосту представники «МНС ЛНР» палять траву та дерева. Це вони називають «зачисткою розмінованої території».

    Напередодні повідомлялося, що у Станиці Луганській біля мосту знайшли 35 мін і боєприпасів.

    Раніше повідомлялося, що контрольний пункт «Станиця Луганська» працюватиме за скороченим графіком. 

    Також голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький заявив, що в Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території поблизу зруйнованого мосту.

    ДСНС розмінування рятувальники
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