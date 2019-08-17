Рятувальники розмінували територію біля мосту у Станиці Луганській
Роботи з розмінування тривали 16 діб
Рятувальники ДСНС завершили розмінування близько 2 гектарів території довкола пошкодженого мосту у Станиці Луганській.
Про це повідомляє Громадське радіо із посиланням на джерела в ДСНС та ОБСЄ.
Роботи з розмінування тривали 16 діб.
Водночас бойовики заявляють, що у п'ятницю, 16 серпня, також завершують розмінування біля зруйнованого мосту.
Наразі на окупованій території біля мосту представники «МНС ЛНР» палять траву та дерева. Це вони називають «зачисткою розмінованої території».
Напередодні повідомлялося, що у Станиці Луганській біля мосту знайшли 35 мін і боєприпасів.
Раніше повідомлялося, що контрольний пункт «Станиця Луганська» працюватиме за скороченим графіком.
Також голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький заявив, що в Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території поблизу зруйнованого мосту.