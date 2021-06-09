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    Водолази виловили у київському Гідропарку протитанкову міну

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    Протитанкова міна, яку сапери-водолази знайшли у київському Гідропарку - Водолази виловили у київському Гідропарку протитанкову міну
    Протитанкова міна, яку сапери-водолази знайшли у київському Гідропарку
    Фото: ДСНС

    Рятувальники підняли вибухонебезпечний предмет на поверхню та передали його піротехнікам

    Під Венеційським мостом у київському Гідропарку сапери-водолази знайшли протитанкову міну. Її передали піротехнікам ДСНС для знешкодження. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Так, 8 червня водолази комунального підприємства «Плесо» під час перевірки акваторії Дніпра під Венеційським мостом побачили у воді предмет, схожий на боєприпас.

    О 06:00 9 червня, щоб мінімізувати можливе скупчення людей, у Гідропарк прибула група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт Мобільного рятувального центру швидкого реагування (МРЦ ШР) ДСНС України.

    Сапери-водолази за допомогою підводних металошукачів обстежили акваторію Дніпра і виявили протитанкову міну ТМ‑62. Зрештою вони підняли вибухонебезпечний предмет на поверхню й передали його піротехнікам МРЦ ШР ДСНС для подальшого транспортування та знищення.

    ТМ-62 – це клас радянських протитанкових мін, який розробили в 1960-х роках. Вона призначена для виведення з ладу колісної або гусеничної техніки противника. Вибух відбувається, коли машина ворога наїжджає на натискну частину міни.

    Вона має низку підкласів, зокрема ТМ-62М за вибухо-ваговими показниками є найпотужнішою з усіх радянських протитанкових мін. Деякі підкласи міни ТМ-62 дуже складно виявити металошукачем.

    Сьогодні біля мосту Метро виявили підозрілий предмет, на місці працювали екстрені служби.

    Також нагадаємо, що 19 березня у Києві на Гідропарку відбулася бійка і стрілянина. На місце події одразу приїхала слідчо-оперативна група, яка затримала зловмисника.

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    Теги: вибух Київ ДСНС Гідропарк розмінування рятувальники
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    Водолази виловили у київському Гідропарку протитанкову міну