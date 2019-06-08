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    На Львівщині біля медустанови виявили 100-кілограмову авіабомбу

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    На Львівщині біля медустанови виявили 100-кілограмову авіабомбу

    Піротехніками боєприпас був вилучений та знищений встановленим порядком

    У Пустомитівському районі Львівської області під час прогулянки у лісі на відстані 150 м від регіонального фтизіопульмонологічного центру виявили 100 кілограмову фугасну авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

    Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

    «6 червня о 10:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району під час прогулянки в лісі на відстані 100 м від житлового будинку та 150 м від КЗ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр» виявлено ФАБ-100 часів ІІ Світової війни», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що цього ж дня піротехніками даний боєприпас був вилучений та знищений встановленим порядком.

    Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що боєприпаси часів ІІ Світової війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях.

    Рятувальники застерігаю мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. У разі виявлення боєприпасу чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.

    ДСНС рятувальники боєприпаси
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