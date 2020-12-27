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    Вакцинацію скасовано у двох округах Баварії

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    В Баварії виявили порушення в зберіганні вакцини від<span lang="uk-UA"> Pfizer</span> - Вакцинацію скасовано у двох округах Баварії
    В Баварії виявили порушення в зберіганні вакцини від Pfizer
    Фото з відкритих джерел

    Щеплення відкладено через порушення в зберіганні вакцини

    Через порушення нормативів зберігання вакцини скасовано щеплення населення в двох округах німецької землі Баварія. Як повідомляє Bayerischer Rundfunk, в округах Верхня Франконія і Швабія було виявлено проблеми з холодовим ланцюгом – системою постійного дотримання температурного режиму при зберіганні і постачання вакцини.

    «Сьогодні щеплень не буде», – повідомили в адміністрації Верхньої Франконії. Місцева влада планує провести консультації з компанією-виробником вакцини BioNTech.

    Вакцина від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech повинна зберігатися при температурі в близько мінус 70 градусів Цельсія.

    Нагадаємо, з неділі, 27 грудня, в країнах Європейського союзу почався процес вакцинації населення від коронавірусу за допомогою препарату Pfizer і BioNTech. Перший етап вакцинації триватиме по 29 грудня включно.

    В рамках цього процесу щеплення сьогодні зробив зокрема премʼєр Чехії Андрей Бабіш.

    Раніше повідомлялось, що у Молдові вакцину Pfizer назвали «недосяжною мрією» через складність зберігання.

    Теги: Німеччина місцева влада щеплення коронавірус
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