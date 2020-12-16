Закривається майже все. Німеччина запровадила жорсткий локдаун через коронавірус

Мета локдауну - стримати поширення коронавірусної інфекції в країні (на фото алегорія часів пандемії - скульптура німецького імператора в місті Вюрцбург з натягненою маскою)

Влада закриває більшість магазинів, обмежує роботу підприємств сфери послуг, театрів, музеїв та фітнес-клубів

У Німеччині з середи, 16 грудня, вдруге за рік набув чинності жорсткий локдаун, обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня. Про це повідомляє DW.

За словами президента Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра, це будуть найрадикальніші обмеження, запроваджені за всю історію ФРН.

У період локдауну будуть закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Також залишаться відкритими аптеки і банки, АЗС. Не працюватимуть під час локдауну перукарні, салони краси та інші підприємства сфери послуг. Театри, музеї, фітнес-клуби та басейни були закриті з 2 листопада, коли запровадили м'який локдаун.

Діти дошкілького та шкільного віку за можливості повинні залишатися вдома. Аби уможливити догляд за дітьми, підприємствам радять пропонувати співробітникам працювати з дому. Також уряд рекомендував компаніям за можливості оголосити канікули на час локдауну. Водночас уряд вирішив розширити фінансову допомогу підприємствам.

Зустрічатися під час локдауну можна максимально п'ятьом людям із двох домогосподарств. Це обмеження дещо послаблять на час святкування Різдва з 24 по 26 грудня, однак лише для кола найближчих родичів. Богослужіння у храмах дозволять, але без співів та з дотриманням гігієнічних заходів, а також за умови попереднього запису.

Також буде заборонено вживання алкогольних напоїв у громадських місцях, за порушення цієї заборони передбачені штрафи. Також заборонять продаж піротехніки. Таким чином, Новий рік німці зустрічатимуть без традиційних феєрверків.

Нові посилені обмеження були узгоджені урядом Німеччини 13 грудня під час екстреної наради. Окремі представники уряду припускають, що певні карантинні обмеження можуть діяти до Великодня.

З 2 листопада у Німеччині діяв м'який локдаун, який не дав бажаного ефекту – у країні минулого тижня повідомляли про близько 30 тисяч інфікувань за добу.