Путінська агентура в Німеччині почала активно працювати з Covid-дисидентами

Кремль не може втратити шанс покаламутити воду в уже недружній Німеччині

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Пока живут на свете дураки

В Германии путинская агентура сменила повестку. Целевые группы те же - ультраправые, ксенофобы, местные «реднеки» и сбрендившие конспирологи (их и здесь хватает). Тема другая. Теперь это уже не беженцы, а короновирус.

По Берлину носится сумасшедший повар с колорадской ленточкой и запугивает местных простаков тем, что под предлогом пандемии их чипирует Гейтс, кастрирует Меркель, зомбируют евреи и т.п.

Понятно, что Кремль не может пропустить такой шанс помутить воду в уже недружественной Германии. Российские пропагандисты активно работают с ковидидиотами: по тем же каналам, по которым разжигали истерию по поводу беженцев, распаляют больное воображение озабоченных конспирологов.

Характерно, что все это происходит на фоне неожиданно резкой реакции Германии на отравление Навального.

Программа максимум всей этой вакханалии - дестабилизация ситуации в Германии, чтобы немецким властям было уже не до агрессии против Украины, подготовки аннексии Беларуси и террора против российской оппозиции.

Программа минимум - создать для СМИ картинку «разгона демонстрантов» (отказывающихся носить маски и сохранять дистанцию) в Берлине, которая переключила бы внимание с реальных преступлений против протестующих в Минске и Москве.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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