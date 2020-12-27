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    Премʼєр Чехії вакцинувався препаратом від Pfizer

    • Розсилка

    Щеплення чиновника демонструвалося у прямому ефірі

    У центральному госпіталі Праги сьогодні вакцинувався від Covid-19 премʼєр Чехії Андрей Бабіш, процедуру в прямому ефірі транслювало місцеве телебачення. Як повідомляє IDNES, Чехія разом з усіма країнами ЄС сьогодні розпочала вакцинацію від коронавірусу своєю першою отриманою партією на 9750 доз від Pfizer-BioNTech. Першими вакцинують медиків, які працюють з хворими на коронавірус.

    «Цей рік точно був найгіршим у нашій новітній історії. Дуже багато наших співгромадян померли від коронавірусу, епідемія негативно вплинула на наше повсякденне життя. Вакцина, яку ми отримали - це надія на повернення до нормального життя», – сказав Бабіш у коментарі медіа перед вакцинацією.

    Прем'єр Чехії вакцинувався разом з 95-річною ветеранкою

    Прем'єр Чехії вакцинувався разом з 95-річною ветеранкою

    Прем’єр сказав, що після уколу не відчув нічого особливого. Одночасно з урядовцем вакцину отримала 95-річна ветеранка Другої світової війни Емілі Репікова. Публічно отримає вакцину також міністр охорони здоров’я Ян Блатни.

    На цей час у країні розгорнуті 31 пункт вакцинації, згодом їхня кількість зросте до 200.

    Також Чехія запустить інформаційну кампанію, у якій закликатиме громадян вакцинуватися добровільно. Очікується, що ширші кола населення отримають доступ до вакцини не раніше як наприкінці березня.

    Як вже повідомлялося, з 27 грудня у Чехії знову почне діяти найжорсткіший рівень карантинних обмежень, що передбачає закриття всіх магазинів, окрім продуктових супермаркетів та аптек, а також комендантську годину з 9 вечора до 5 ранку. Таке рішення ухвалили у зв'язку з тим, що щоденний приріст заражень знов почав наближатися до найвищих показників «другої хвилі».

    Так, 24 грудня вперше з початку листопада зареєстрували понад 14 тисяч заражень.

    У жовтні влада Чехії заявила про неспроможність впоратися з коронавірусом і попросила надати місця для хворих в клініках інших країн.

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    Теги: ЄС міністр Чехія епідемія щеплення коронавірус
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