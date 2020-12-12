«Вірусу нема різниці». У Німеччині лідер антикарантинних протестів потрапив у реанімацію з Covid-19

Чоловік потрапив у лікарню через тиждень після масштабної акції протесту у Ляйпцигу

Один з найактивніших учасників німецького руху «Querdenken», до якого належать коронаскептики, заразився коронавірусом і потрапив до реанімації. Про це повідомляє DW.

Чоловік був доставлений в лікарню у відділення інтенсивної терапії через тиждень після протесту, яка відбулась в Ляйпцигу 7 листопада.

«Один з добре відомих коронаскептиків, які вийшли на демонстрацію в Лейпцигу, був інтубований вісім днів потому ...Вірус не робить різниці між людьми, ким би вони не були», – сказав на пресконференції директор університетської лікарні Лейпцига професор Крістоф Йостен.

Лікар не став коментувати стан здоров'я пацієнта.

Рух Querdenken є організатором більшості антикарантинних протестів протестів у Німеччині. Засновником групи є підприємець з Штутгарта Міхаель Баллвег. Учасники руху вважають, що карантин обмежує свободи громадян і несе загрозу колапсу економіки.

11 грудня у Німеччині зафіксували антирекорди за кількістю виявлених випадків Covid-19 і жертв коронавірусу за добу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за посилення так званого «м'якого» локдауну в країні. Під час виступу в Бундестазі 9 грудня вона закликала значно посилити протиепідемічні обмеження з 24 грудня до 10 січня. Серед запропонованих Меркель заходів: закриття магазинів та шкіл, а також більш ранній початок шкільних канікул.