Валютні кредити українців перевели в гривню. Закон набрав чинності

В Україні буде проведена реструктуризація усіх валютних споживчих кредитів, за якими грошові зобов'язання повністю не погашені

Сьогодні, 23 квітня, набув чинності закон про реструктуризацію валютних кредитів. Отже, тепер ці кредити переведуть у гривню. Вчора документ опублікували у виданні «Голос України».

Закон набирає чинності на наступний день після оприлюднення.

Таким чином, буде проведена реструктуризація усіх валютних споживчих кредитів, за якими грошові зобов'язання повністю не погашені. Вони будуть конвертовані в гривню за офіційним курсом, установленим Національним банком України на день реструктуризації.

Позичальники, які не мали простроченої заборгованості станом на 1 січня 2014 року або погасили її до дня реструктуризації, мають право скористатися умовами реструктуризації згідно із законом.

Споживче, зокрема іпотечне, кредитування в іноземній валюті заборонене в Україні з 2011 року. Проте частина позичальників мають кредити в іноземній валюті, які були видані ще в 2006-2007 роках.

Закон передбачає, що раніше сплачена неустойка зараховується в погашення тіла та процентів за кредитом; відсотки, нараховані до дня реструктуризації, перераховуються за ставками депозитів у відповідній валюті.

Після реструктуризації кредит має бути погашений протягом 10 років, відсотки за таким реструктуризованим кредитом сплачуються за ринковою ставкою в національній валюті – український індекс депозитних ставок у гривні за 12-місячними депозитами плюс 1%. Кредит можна погасити достроково у будь-який момент.

Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

13 квітня Верховна Рада прийняла в остаточній редакції законопроєкт №4475, який передбачає реструктуризацію валютних кредитів, виданих на придбання житла. Закон передбачає реструктуризацію іпотечних валютних кредитів, які були отримані позичальниками для придбання єдиного житла.

Раніше звернення до президента і голови Верховної ради з проханням не допустити прийняття законопроєкту №4475 підписали Американська торгова палата, Європейська бізнес-асоціація, Незалежна асоціація банків України і Форум провідних міжнародних фінансових установ.

Бізнес-спільнота стверджує, що закон заблокує реалізацію розвитку іпотечного кредитування державних програм щодо забезпечення населення та бізнесу доступними банківськими кредитами, оскільки замість спрямування коштів на фінансування цих програм банки будуть змушені вкладати вільні кошти в капітал, щоб покрити негативні наслідки прийняття закону.