Міністр фінансів назвав новий термін отримання траншу МВФ

Марченко каже, що наразі «залишилася низка питань антикорупції, які потрібно вирішити»

Україна зможе розраховувати на отримання траншу кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By не раніше вересня 2021 року. Зараз йде узгодження умов. Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю виданню «Лівий берег».

Як зазначив міністр, вересень – «це хороший варіант, до якого ми йдемо».

«Поки є прогрес, і я хочу бути в даному випадку оптимістом», – додав він.

За його словами, зараз йде обговорення зобов'язань, які готова узяти на себе Україна. При цьому ці формулювання «ще чітко не викристалізовані», а робота над текстом нового Меморандуму ще не починалася..

«Ми зараз звужуємо коло невирішених питань. За великим рахунком йдеться про конкретні формулювання за взятими Україною зобов'язаннями. І це коло максимально звузилося. У січні, коли була місія, було багато запитань, зараз їх менше. Залишився ряд питань антикорупції, які потрібно вирішити», – повідомив Марченко.

Нагадаємо, радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені.

Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів. При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

Міністр фінансів раніше казав, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.

5 квітня міністр фінансів Сергій Марченко заявив про успіх у перемовинах з МВФ. За його словами, Україна наблизилась до порозуміння з Міжнародним валютним фондом.

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