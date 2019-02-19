Вандали осквернили 90 єврейських могил у Франції



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Президент Франції засудив відповідні акти вандалізму і антисемітизму Фото: Reuters

В 2018 році кількість випадків антисемітизму в Франції збільшилася на 74%

Президент Франції Емануель Макрон відвідав єврейський цвинтар в селі Каценайм біля Страсбургу. Вхід до цвинтарю і 90 могил було спаплюжено антисемітськими написами і свастикою.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Президент Франції засудив відповідні акти вандалізму і антисемітизму. Минулого тижня із подібними заявами виступив і очільник уряду Франції Едуард Філіппе.

Ввечері 19 лютого у Франції мають пройти протести проти зростання антисемітизму в країні. Так в 2018 році в країні було зафіксовано до 500 атак антисемітського характеру (на 74% більше, ніж у 2017 році).

На фоні антиурядових протестів збільшилася і кількість нападів на євреїв. В Франції загалом проживає найбільша в Європі община євреїв – до 550 тисяч. При цьому їх кількість збільшилася в два рази після завершення Другої світової війни.