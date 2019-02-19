  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вандали осквернили 90 єврейських могил у Франції

    • Розсилка
    <p>Президент Франції засудив відповідні акти вандалізму і антисемітизму</p> - Вандали осквернили 90 єврейських могил у Франції

    Президент Франції засудив відповідні акти вандалізму і антисемітизму

    Фото: Reuters

    В 2018 році кількість випадків антисемітизму в Франції збільшилася на 74%

    Президент Франції Емануель Макрон відвідав єврейський цвинтар в селі Каценайм біля Страсбургу. Вхід до цвинтарю і 90 могил було спаплюжено антисемітськими написами і свастикою.

    Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Президент Франції засудив відповідні акти вандалізму і антисемітизму. Минулого тижня із подібними заявами виступив і очільник уряду Франції Едуард Філіппе.

    Ввечері 19 лютого у Франції мають пройти протести проти зростання антисемітизму в країні. Так в 2018 році в країні було зафіксовано до 500 атак антисемітського характеру (на 74% більше, ніж у 2017 році).

    На фоні антиурядових протестів збільшилася і кількість нападів на євреїв. В Франції загалом проживає найбільша в Європі община євреїв – до 550 тисяч. При цьому їх кількість збільшилася в два рази після завершення Другої світової війни.

    Читайте також
    кримінал вандалізм Франція Еммануель Макрон поліція цвинтар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ