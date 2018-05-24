Вантажівка у США протаранила шкільний автобус, 20 постраждалих

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Фото: NBC15

В автобусі були 33 людини, 20 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості

В американському штаті Вісконсин вантажівка протаранила припаркований біля узбіччя шкільний автобус. Про це 23 травня повідомляє NBC15 з посиланням на державний патруль штату.



В автобусі були 33 людини, 20 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Зокрема, четверо отримали серйозні травми. Дев'ятеро людей довелося госпіталізувати. При цьому двох постраждалих транспортували в лікарні вертольотами.



Зазначається, що шкільний автобус перевозив студентів з приватної школи в районі Мілуокі.

Встановлено, що аварія сталася через механічну несправність вантажівки. Її водій не мав можливості впоратися з керуванням і запобігти зіткненню.