Вантажівка у США протаранила шкільний автобус, 20 постраждалих
-
Розсилка
Фото: NBC15
В автобусі були 33 людини, 20 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості
В американському штаті Вісконсин вантажівка протаранила припаркований біля узбіччя шкільний автобус. Про це 23 травня повідомляє NBC15 з посиланням на державний патруль штату.
В автобусі були 33 людини, 20 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Зокрема, четверо отримали серйозні травми. Дев'ятеро людей довелося госпіталізувати. При цьому двох постраждалих транспортували в лікарні вертольотами.
Зазначається, що шкільний автобус перевозив студентів з приватної школи в районі Мілуокі.
Встановлено, що аварія сталася через механічну несправність вантажівки. Її водій не мав можливості впоратися з керуванням і запобігти зіткненню.