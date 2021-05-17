«Вас треба повісити». Богдан дав оригінальну пораду колишнім соратникам
Політики обговорювали відставку Світлани Панаїотіді
Глава Офісу президента Андрій Богдан жваво прокоментував звільнення заступник міністра економіки Світлана Панаїотіді. Повідомлення про свою відставку Панаїотіді опублікувала на сторінці у Facebook. Колеги одразу кинулися підтримувати екс-міністра. Так глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія написав їй з надією найближчим часом повернення до влади, а колишній глава Офісу президента Андрій Богдан одразу прокоментував допис Арахамії. «Для того, щоб їх підвищити, вас потрібно повісити» – написав Богдан.
«Це подвійно смішно, бо саме Богдан привів Арахамію до влади і добився призначення головою фракції. Але після тотальної «ермакізації» Офісу погляди Богдана на колишніх соратників дещо змінилися», – прокоментував дискусію журналіст Юрій Бутусов.