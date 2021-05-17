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    «Вас треба повісити». Богдан дав оригінальну пораду колишнім соратникам

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    «Вас треба повісити». Богдан дав оригінальну пораду колишнім соратникам
    Фото: «Главком»

    Політики обговорювали відставку Світлани Панаїотіді

    Глава Офісу президента Андрій Богдан жваво прокоментував звільнення заступник міністра економіки Світлана Панаїотіді. Повідомлення про свою відставку Панаїотіді опублікувала на сторінці у Facebook. Колеги одразу кинулися підтримувати екс-міністра. Так глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія написав їй з надією найближчим часом повернення до влади, а колишній глава Офісу президента Андрій Богдан одразу прокоментував допис Арахамії. «Для того, щоб їх підвищити, вас потрібно повісити» – написав Богдан.

    «Це подвійно смішно, бо саме Богдан привів Арахамію до влади і добився призначення головою фракції. Але після тотальної «ермакізації» Офісу погляди Богдана на колишніх соратників дещо змінилися», – прокоментував дискусію журналіст Юрій Бутусов.

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    Теги: Facebook журналіст Андрій Богдан Давид Арахамія
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    «Вас треба повісити». Богдан дав оригінальну пораду колишнім соратникам