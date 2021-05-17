Два роки у владі. Зеленський цього тижня проведе велику пресконференцію

Цьогорічну пресконференцію Офіс президента готує без участі колишньої прессекретарки Зеленського Юлії Мендель

На четвер, 20 травня, запланована пресконференція президента Володимира Зеленського. Про це журналістам повідомив радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

«Формат, можливі обмеження у звʼязку із тим же ковідом опрацьовуються прямо зараз і буде офіційно озвучені у найближчий час, коли визначимо всі деталі. У будь-якому випадку, це буде досить велика і докладна розмова, щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського та обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які повинні бути прийняті протягом третього року», – заявив він.

Хто буде модератором пресконференції повідомлять пізніше. Адже наприкінці квітня стало відомо, що прессекретарка президента України Юлія Мендель йде з посади. Але вона залишиться в команді Офісу президента й буде радницею із міжнародних комунікацій.

Нагадаємо, Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

Іще раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський склав присягу президента України 20 травня 2019 року. Таким чином, у цьому році буде друга річниця з дня його інавгурації.

У минулому році велика пресконференція Зеленського відбулася також 20 травня.