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    Два роки у владі. Зеленський цього тижня проведе велику пресконференцію

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    20 травня &ndash; друга річниця з дня інавгурації Зеленського - Два роки у владі. Зеленський цього тижня проведе велику пресконференцію
    20 травня – друга річниця з дня інавгурації Зеленського
    Фото: Главком

    Цьогорічну пресконференцію Офіс президента готує без участі колишньої прессекретарки Зеленського Юлії Мендель

    На четвер, 20 травня, запланована пресконференція президента Володимира Зеленського. Про це журналістам повідомив радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

    «Формат, можливі обмеження у звʼязку із тим же ковідом опрацьовуються прямо зараз і буде офіційно озвучені у найближчий час, коли визначимо всі деталі. У будь-якому випадку, це буде досить велика і докладна розмова, щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського та обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які повинні бути прийняті протягом третього року», – заявив він.

    Хто буде модератором пресконференції повідомлять пізніше. Адже наприкінці квітня стало відомо, що прессекретарка президента України Юлія Мендель йде з посади. Але вона залишиться в команді Офісу президента й буде радницею із міжнародних комунікацій.

    Нагадаємо, Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

    Іще раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський склав присягу президента України 20 травня 2019 року. Таким чином, у цьому році буде друга річниця з дня його інавгурації.

    У минулому році велика пресконференція Зеленського відбулася також 20 травня.

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    Теги: Володимир Зеленський президент журналіст Юлія Мендель Офіс президента
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    Два роки у владі. Зеленський цього тижня проведе велику пресконференцію