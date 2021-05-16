Журналіст, який взяв у Обами інтерв’ю в юному віці, помер у 23 роки

Уівер зустрівся з Обамою в Білому домі і взяв у нього десятихвилинне інтерв’ю

Смерть Уівера наступила 1 травня з природних причин

Смерть Уівера наступила 1 травня з природних причин

Журналіст Деймон Уівер, який взяв в 11 років інтерв’ю в експрезидента США Барака Обами, помер у віці 23 років, повідомляє газета Palm Beach Post з посиланням на заяву його сестри Кендіс Харді.

За її словами, смерть Уівера наступила 1 травня з природних причин. Сестра назвала журналіста «щирою, доброю і дуже розумною людиною».

Деймон прославився після того, як, бувши учнем початкової школи в серпні 2009 року зустрівся з Обамою в Білому домі й взяв у нього десятихвилинне інтерв’ю. Хлопчик поставив президенту 12 питань, в основному на тему шкільних обідів, знущань з однолітків та вирішення конфліктів серед учнів.

Як зазначає видання, це було не єдине інтерв’ю Уівера з відомими особистостями. З різні роки він спілкувався з нинішнім главою Білого дому Джо Байденом, телеведучої Опрою Уїнфрі, а також баскетболістом Двейном Уейдом.