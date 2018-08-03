Вашингтон незадоволений процесом денуклеаризації КНДР



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США і КНДР не можуть узгодити процес денуклеаризації

Держсекретар Помпео поскаржився на Азіатському форумі з безпеки на повільність роззброєння Північної Кореї

Північна Корея не виконує своїх зобов'язань з денуклеаризації і досі порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, виступаючи перед Азіатським форумом з безпеки в Сінгапурі в п'ятницю, 3 серпня, передає «Радіо Свобода».

«Глава КНДР Кім Чен Ин узяв на себе зобов'язання прагнути до денуклеаризації. Міжнародне співтовариство зажадало, щоб він робив це у відповідності з резолюціями Ради безпеки ООН. Північна Корея порушує свої зобов'язання, вона порушує одну, а то й обидві резолюції Радбезу ООН», - заявив Помпео.

При цьому він підкреслив, що для повної денуклеаризації Корейського півострова ще дуже багато що належить зробити.

Тиждень тому Помпео заявив, що Північна Корея досі виробляє паливо для ядерних бомб, попри обіцянки провести денуклеаризацію.

У червні ООН заявляла, що хоче допомогти Північній Кореї позбутися ядерної зброї.

Нагадаємо, 12 червня в Сінгапурі відбулася зустріч Трампа і Кім Чен Ина. Після неї було підписано підсумкову угоду, яка містила чотири ключові пункти.