Вашингтон розглядає варіанти підтримки України після запуску «Північного потоку-2»

Блінкен визнав, що завершення будівництва російського газопроводу вже фактично вирішене

Державний секретар США Етоні Блінкен відреагував на заяви Росії про майже завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2». У Вашингтоні вивчають варіанти дій для підтримки України після запуску російського газопроводу.

Про це держсекретар США сказав під час виступу на слуханнях комітету з асигнувань Сенату.

Блінкен визнав, що завершення будівництва російського газопроводу вже фактично вирішене.

«Реальність полягає в тому, що фізичне завершення (будівництва - ред.) газопроводу було фактично вирішеною справою. Питання на майбутнє зводиться до того, що є найбільш ефективними нашими діями, щоб підтримати інтереси України та інших причетних країн, а також наші власні інтереси», – сказав глава Держдепу США.

Тим часом, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв переконаний, що запуск проекту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США.