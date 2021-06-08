Коболєв назвав топ-чиновників дизертирами: переговори по газу повинна готувати не піхота

Коболєв: «Доля українського транзиту вирішується без України»

Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв прокоментував свої заяви під час вчорашнього етеру на одному з українських каналів. Коболєв переконаний, що запуск проекту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США. Про це Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook.

«1. Всю свою каденцію в Нафтогазі я актвино, послідовно і ефективно захищав інтереси України, використовуючи як статус керівника найбільшої української державної компанії (який часто і сильно муляв очі різноманітним політикам), так і її ресурси, в першу чергу – команду компетентних та досвідчених людей, яких мені вдалось там зібрати. Результати попередніх 7 років роботи нашої команди є найкращим підтвердженням цієї тези.

2. Зокрема, ефективне протистояння проекту «Північний потік 2». І я не тільки пишаюсь досягнутим, але й чудово розумію, що запуск цього обхідного газогону буде нашим спільним програшем. І моїм, і команди, яка працювала і досягала «майже неможливого». Втрата досягнутого навіть після нашого звільнення, нівелюватиме всі наші досягнення до травня 2021 року», – написав Коболєв.

Колишній керівник «Нафтогазу» переконаний, що з нього намагаються зробити цапа-відбувайла у разі програшу в питаннях по газу. «Для тих, хто не дуже розуміється на технологіях примітивного піару, але також хоче насправді бути «не лохом» очевидно, що вчора була спроба призначити цапа-відбувайла у випадку повного програшу в питанні ПП2. Тобто «відкривали перший конверт» – валили все на попередників. Це було очікувано і мене не сильно здивувало. Але я там побачив набагато більш лякаючу тенденцію, яка становить реальну загрозу в широкому спектрі питань зовнішніх відносин.

Наразі відбувається дуже важлива битва навколо питання ПП2 в Вашингтоні. В ній приймають участь важка артилерія з американського та німецького боків – представники уряду, радники канцлера тощо, а також підрозділи тилового забезпечення – лобісти. Результати цієї битви будуть визначати ландшафт газового ринку ЄС на багато років вперед. Але є одна дуже дивна річ. В цій битві не приймає участь важка артилерія з українського боку. Там немає керівника Нафтогазу (розумію, він дуже зайнятий масовими звільненнями «людей Коболєва», але для цього не обов‘язково фізично знаходитись в Києві), там немає профільних міністрів, віце-прем‘єр-міністрів, там немає представників ОП. Битва йде де-факто без нас. Доля українського транзиту вирішується без України.

Військовою термінологією це кваліфікується як Дезертирство. І в мене є відповідь чому так відбувається: вони банально Бояться туди їхати. Бо той, хто поїде, з великою вірогідністю, буде призначений цапом-відбувайлом у випадку програшу. А оскільки останнім часом такі «призначення» відбуваються миттєво і без особливих пояснень, то банальний страх перемагає здоровий глузд», – йдеться у повідомленні.

Коболєв зазначає, що переговори по газу мають проходити за умов гарної підготовки, якої команда президента не проводить. «Зараз нам всім добре відомі телеграм канали почнуть качати історію «не розганяй зраду, туди їде сам президент!». Так, їде, згоден, і це дуже добре, але: такі візити треба готувати. І вірогідність «перемоги» Президента знаходиться в прямій залежності від дій його команди. Команди високого рівня. Не піхоти. І така підготовка займає десятки зустрічей на відносно високому рівні, як в США, так і в Берліні так і в Брюселі. І триває, як правило не один місяць. Але ця підготовка не відбувається. Бо всі наші «важковаговики» сидять в Києві на етерах та показують пальцем один на одного. Це сумно.

Я дуже сподіваюсь, що на наступному етері, присвяченому темі ПП2 та відносин з США, ми всі зможемо почути про те, що було зроблено, а не традиційну «азіровщіну» про попередників», – написав Коболєв.