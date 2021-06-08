«Позитивний сигнал». Експосол України в США прокоментував розмову Зеленського і Байдена

Дипломат наголосив, що треба дочекатися «американського варіанта офіційного викладу суті розмови» Зеленського і Байдена

Надзвичайний та Повноважний посол України в США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий впевнений, що запрошення Володимира Зеленського від президента США Джо Байдена відвідати Білий дім цього літа – хороший знак і важливе завдання для української дипломатії.

«Що би хто не говорив про важливість і, навіть, можливість проведення зустрічі президента України та президента США (яка, на жаль, не відбулася) ще до зустрічі у Швейцарії 16 червня з очільником РФ, телефонна розмова – це також інструмент дипломатії й можливість скоординувати позиції стратегічних партнерів – України та США напередодні важливих самітів в Європі», – написав дипломат.

«Запрошення відвідати Вашингтон у липні цього року (як зафіксували дати в Офісі президента України) є також позитивним сигналом і дуже важливим завданням для української дипломатії», – підкреслив Чалий.

Він наголосив, що президент США навряд чи буде з візитом в Україні в серпні цього року, та й зібрати лідерів багатьох країн – партнерів на саміт Кримської платформи буде набагато складніше. Але тим важливішим стає візит української делегації на чолі з президентом України до Вашингтона.

«Судячи з варіанту викладу змісту розмови Офісом президента України – вона була й символічною, й змістовною. Деякі фрази звучать дуже оптимістично і надихаюче. Наприклад, «Лідер США запевнив президента України в гарантіях безпеки з боку Сполучених Штатів». Дочекаємося американського варіанта офіційного викладу суті розмови (readout). Було б дуже добре побачити там підтвердження цієї позиції», – наголосив дипломат.

Так, в Офісі президента написали, що Байден «зазначив лідерство Зеленського в впровадженні фундаментальних реформ в країні».

Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

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