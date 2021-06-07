Візит у США, війна на Донбасі та «Північний потік-2». Про що говорили Зеленський та Байден

Володимир Зеленський прийняв запрошення Джо Байдена відвідати США у липні цього року

Президенти України та США провели другі з початку року телефонні переговори

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Про це повідомив керівник Офісу глави Української держави Андрій Єрмак.

Зазначається, що Зеленський прийняв запрошення Джо Байдена відвідати США у липні цього року.

«Джо Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України, а також відзначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні.

Також президент Сполучених Штатів наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня», –йдеться у заяві Офісу Зеленського.

Лідери також обмінялися думками щодо стратегічної взаємодії України та США напередодні важливих самітів «Групи семи» та Північноатлантичного альянсу, а також запланованих зустрічей Байдена з керівництвом Євросоюзу та президентом Російської Федерації.

Володимир Зеленський розповів Байдену про безпекову ситуацію на Донбасі та уздовж українських кордонів. Він акцентував увагу на тому, що на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордону України й надалі спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння.

«Так зване відведення російських військ є лише імітацією», – наголосив президент України.

Зі свого боку президент США відзначив важливість обговорення з президентом України регіональних безпекових ризиків саме напередодні важливих заходів з безпекових переговорних форматів.

«Джо Байден підтримав ініціативу Володимира Зеленського щодо створення Кримської платформи. Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні. Глави держав також торкнулися питань енергетичної безпеки. Президент США наголосив, що він є противником реалізації проекту «Північний потік-2», – додали у пресслужбі.

Зі свого боку Зеленський акцентував увагу Байдена, що «Північний потік- 2» – це не економічний проект. Він створює серйозну загрозу та є безпековим викликом. Лідер США запевнив президента України в гарантіях безпеки з боку Сполучених Штатів.

Президенти також обмінялися думками щодо прогресу України у впровадженні ключових реформ.

«Зеленський розповів про заплановані кроки у напрямку зменшення впливу олігархів на життя країни. Він наголосив, що зацікавлений у розвитку великого бізнесу в Україні, але без олігархічного втручання в політику та економіку», – заявили на Банковій.

Президент України також висловив подяку за рішення Сполучених Штатів надати Україні 900 тис. доз вакцини проти Covid-19.

«Це збереже життя багатьох українців. США укотре підтвердили відданість стратегічному партнерству з Україною», – відзначив Зеленський.

Як розповів раніше представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.