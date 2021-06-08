  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна може дати воду в окупований Крим. У Зеленського назвали умову

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Після окупації Криму Росією у 2014 році Україна припинила постачання води на півострів - Україна може дати воду в окупований Крим. У Зеленського назвали умову
    Після окупації Криму Росією у 2014 році Україна припинила постачання води на півострів
    Фото: Радіо Свобода

    В Офісі президента не виключили відновлення постачання води в окупований Крим

    Українська влада може повернути водопостачання окупованому півострову Північно- Кримським каналом, якщо Росія піде на серйозні поступки. Про це в інтерв'ю «Телеграфу» розповів спікер делегації України в трьохсторонній контактній групі і радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

    За словами Арестовича, позиція України щодо водопостачання Криму не є непохитною і може змінитися у разі серйозних поступок з боку Росії. Ці поступки можуть стосуватися закінчення війни на Донбасі і повернення регіону у правове поле України.

    «Вона (позиція української влади щодо води для Криму, – ред.) може змінитися тільки з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії, наприклад, воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?» – порушив Арестович риторичне питання.

    Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

    Раніше Арестович назвав нову причину можливого посилення санкцій проти Росії. Також Арестович назвав дату, коли мирний процес на Донбасі зрушиться з мертвої точки.

    До слова, 5 червня через нестачу води у Криму окупанти вигнали людей розчищати русла річок. В результаті так званого суботника з’явилася пропозиція проводити регулярні «екодесанти» по річищах і водоносних джерелах. Російські окупанти розраховують, що це частково допоможе наповненню водосховищ півострова.

    В середині травня окупаційна влада Криму відзначала «недостатні запаси» води у водосховищах Алушти. Тому городяни як і раніше отримують прісну воду в обмежених кількостях й за графіком.

    Нагадаємо, очільник російського гідрометцентру Роман Вільфанд заявив, що глобальне потепління може стати причиною змін клімату в анексованому Криму. За його словами, окупований Росією півострів стане схожим на пустелю.

    Читайте також: Знищені озера та забруднене повітря – стали відомі наслідки окупації українських територій Росією
    Теги: Крим Росія окупанти санкції ОРДЛО Україна водопостачання Олексій Арестович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна може дати воду в окупований Крим. У Зеленського назвали умову