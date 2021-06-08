Ексміністр Клімкін припустив, про що б мали говорити Байден та Зеленський

За словами Клімкіна, Зеленський та Байден могли б обговорити необхідність передачі Путіну жорстких сигналів

У Вашингтоні обговорюють, що Україні потрібно послідовно зменшувати залежність від Росії – Клімкін

Президент України Володимир Зеленський 7 червня провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Очільники держав насамперед могли б обговорити нову стратегію щодо Донбасу, а також зменшення економічної залежності України від Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Вважаю, що предметом цієї розмови мали бути: перше – нова стратегія щодо Донбасу й необхідність спільних дій зі США в цьому, друге – послідовна позиція по Криму, не тільки невизнання, а й посилення санкцій, третє – необхідність передачі Путіну жорстких сигналів, що якщо він піде далі, то будуть реальні дії з боку США, четверте – домовленість або хоча б загальна рамка домовленості стосовно «Північного потоку-2», і п’яте – аби Путін нам не загрожував із боку Білорусі», – розповів Клімкін.

Він підкреслив, що в контексті американсько-російських відносин саме такі теми є на сьогодні актуальними.

«Було б дуже важливо проговорити і, за моїми даними, це обговорюється у Вашингтоні, що нам потрібно послідовно зменшувати нашу залежність від Росії, зокрема, в економічному сенсі. Це було б дуже правильно», – пояснив Клімкін.

Ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

Експосол України в США прокоментував розмову Зеленського і Байдена і назвав її позитивним сигналом. Водночас Валерій Чалий наголосив, що треба дочекатися «американського варіанта офіційного викладу суті розмови» Зеленського і Байдена.

Згодом Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.