Вбитий у Черкасах депутат 15 років тому застрелив дружину – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Прочерк Місце інциденту зі стріляниною у Черкасах, під час якого вбили Сергія Гуру

ЗМІ пишуть, що очевидцем вбивства жінки був чоловік, який 24 травня застрелив Гуру у його офісі

У Черкасах поліція розкрила вбивство жінки, скоєне 15 років тому відомим черкаським кримінальним авторитетом.

Про це повідомляє місцева телекомпанія «Антена».

За інформацією ЗМІ, вбита була дружиною Сергія Гури, якого застрелили на днях у Черкасах. Він, як повідомляється, 15 років тому вбив свою дружину кількома пострілами в потилицю, закопав у лісосмузі і повідомив про зникнення жінки.

Тепер тіло вбитої дружини кримінальника ексгумували в лісосмузі на околиці села Леськи.

ЗМІ пишуть, що очевидцем вбивства жінки весною 2003 року був чоловік, який 24 травня застрелив Гуру у його офісі – колишній помічник, а тепер партнер по рибному бізнесу.

Офіційної інформації поліції щодо розкриття вбивства дружини Гури станом на 28 травня немає.

Нагадаємо, увечері 24 травня у Черкасах двома пострілами був убитий депутат Черкаської обласної ради від партії «Батьківщина» Сергій Гура. Нападник - його колишній охоронець - був поранений.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало заявив, що Микола Гончар, який підозрюється у вбивстві Гури, був багато років знайомий із загиблим. Гончара взяли під варту на два місяці.

Читайте також: Нове Чикаго на мапі України? За що вбили чергового черкаського депутата