Нове Чикаго на мапі України? За що вбили чергового черкаського депутата

Ввечері 24 травня було вбито депутата Черкаської облради від «Батьківщини» Сергія Гуру. Фото з місця надзвичайної події

За очільником місцевого «Укропа» на той світ відправили впливового члена «Батьківщини»

Черкаси сколихнула чергова надзвичайна подія – ввечері 24 травня було вбито депутата Черкаської облради від «Батьківщини» Сергія Гуру. Раніше він був заступником мера Черкас Анатолія Бондаренка, який також є членом партії Тимошенко.

Події нагадували справжній пригодницький бойовик. Нападник з гранатами і пістолетом увірвався до офісу ВО «Черкащани», забарикадувався там з Гурою, та ще й виставив розтяжку, яку довелося знешкоджувати правоохоронцям, що штурмували приміщення. Поліцейські увірвались всередину, коли почалася стрілянина, під час якої Гуру було вбито, а нападника поранено охоронцем. Пошкодження, нанесене гумовою кулею, неважке, і зараз вбивця перебуває в свідомості в лікарні під охороною.

Поліція при цьому не застосовувала зброю, а фактично зафіксувала ситуацію. «Поліцейські одразу зреагували, прибули на місце, оточили територію, тоді помітили, що в дверях офісу невелика щілина, двері відкрили і заскочили досередини, описує керівник ГУНП в Черкаській області Валерій Лютий. – Це сталося вже після стрілянини, яку було чутно. Побачили людину в непритомному стані. Ця людина була попередньо тією, яка й заскочила в офіс. Також працівники поліції побачили другу людину, що отримала смертельне пошкодження. Виявили гранати Ф-1, РГД».

Судячи з усього, політичного підґрунтя в цій справі немає. Хоча опоненти «Батьківщини» відразу намагались подати все як розборки між однопартійцями. Особу нападника вдалося встановити ще безпосередньо під час подій – ним виявився Микола Гончар, який раніше нібито працював охоронцем вбитого, а також відповідав за деякі напрямки бізнесу покійного. Стало відомо, що прізвище цієї людини згадувалось під час скандалу з розподілу безкоштовних земельних ділянок у мікрорайоні Соснівці серед родичів і знайомих мера Черкас Бондаренка. Гончар отримав тоді одну з цих ділянок. Тож можна припустити, що нападник, не був простим охоронцем, а як і Гура, знаходився в тісних зв’язках з керівництвом міста.

Вбитий депутат від «Батьківщини» Сергій Гура

Покійний Сергій Гура займався підприємницькою діяльністю, а в міськраду потрапив в 2007-му році, був заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Очолював комунальне підприємство «Центральний стадіон». Є в його біографії період перебування в Партії регіонів. Подейкують, що у кримінальних колах депутат був відомий на прізвисько «Гурентій», а також входив до сумновідомої черкаської ОПГ «Торпеда». Проте про претензії до нього правоохоронних органів чути не було.

В перші години після вбивства інтернет заряснив конспіролоігчними версіями. Регіональний координатор «Центр UA» Сергій Пасічник після вбивства написав у своєму «фейсбуці»: «А казали, що все заспокоїлось. Тепер питання - це 1:1 чи 2:0?». Місцеві ЗМІ припускають, що він мав на увазі не фінал жіночої Ліги чемпіонів, який проходив цього дня у Києві, а минулорічне вбивство депутата Черкаської міськради Михайла Бінусова, якого було пізно ввечері розстріляно з автомата Калашникова. Тоді це вбивство пов’язували з намаганнями Бінусова побороти корупцію і зламати тіньові схеми у департаменті житлово-комунального комплексу.

Коли 28 вересня минулого року депутат міськради Михайло Бінусов намагався поставити свою машину в гараж, в нього почали стріляти невідомі, які сиділи в засідці. Зловмисники випустили не менше 20 куль

Цікаво, що секретар Черкаської міськради Ярослав Нищик під постом Пасічника лаконічно написав «1:1» – в цьому контексті цей коментар можна трактувати як припущення про вбивство Гури у відповідь на вбивство Бінусова. Проте, схоже, все набагато банальніше. Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що нападник був підлеглим Гури та працював на складі замороженої риби, в той час як сам депутат займався рибним бізнесом.

«Главкому» вдалося дізнатись деякі деталі цього бізнес-конфлікту. За даними джерел видання у Черкасах, Гончар як приватний підприємець має точку з продажу риби, але фактично курував незаконний відлов риби та її переробку. Гура був власником цеху з переробки риби, а також кількох десятків кіосків в Черкасах. Гончар фактично виконував функції експедитора, який розвозив товар по точках та забирав гроші. Конфлікт з Гурою нібито стався через те, що Гончар «поклав на кишеню» велику суму в обхід шефа. Останньому це не сподобалось. Розмова між ними у фатальний день тривала довго, перш ніж дійшло до пострілів.

За нашими даними, чоловік на ім’я Володимир, який і поранив Гончара того вечора, був не тільки охоронцем і водієм Гури, але й фактично допомагав в управлінні його бізнесом. «Гура міг по півмісяці перебувати за кордоном, де у нього сім’я-бізнес, а Володя за його відсутності займався поточними справами», – пояснюють співрозмовники «Главкома», які добре знали покійного. Тож вони допускають, що і бізнес покійного може перейти до його «правої руки».

Втім навіть якщо це вбивство буде оперативно розкрите, черкащан аж ніяк не може тішити, що у їхньому тихому місті тривають розбірки зі стрільбою і жертвами. Мер Бондаренко скористався нагодою обуритися бездіяльністю правоохоронців, які досі не розкрили вбивство Бінусова та інші гучні кримінальні справи. Та звернувся до президента, прем’єра та Верховної Ради щодо втручання в ситуацію, що склалася в Черкасах.

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Павло Вуєць, «Главком»