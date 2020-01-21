Вбивство Гандзюк: сьогодні суд розгляне запобіжний захід Павловському



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Печерський райсуд о 12 годині розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу Ігорю Павловському

Ігор Павловський підозрюється у створенні та керівництві злочинним угрупуванням

Печерський районний суд Києва у вівторок, 21 січня, розгляне клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу затриманому напередодні в Херсоні Ігорю Павловському, який є фігурантом справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Про це повідомив прессекретар суду Віталій Чергавий.

«Печерський райсуд о 12 годині розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу Ігорю Павловському», - сказав він.

Клопотання розглядатиме слідчий суддя В’ячеслав Підпалий.

Як повідомлялося, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації. Павловському інкримінують ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

Поінформований співрозмовник агентства в Офісі генпрокурора повідомив, що прокуратура клопотатиме про обрання Павловському запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави.

Того ж дня генпрокурор Руслан Рябошапка поінформував, що затриманого затриманого везуть із Херсона до Києва для обрання йому запобіжного заходу.

20 січня Офіс генпрокурора заявив, що працівники СБУ в Херсоні проводять обшуки для припинення діяльності злочинної організації та з метою відшукати додаткові докази у кримінальному провадженні за фактом нападу на Гандзюк.

Генпрокуратура наприкінці липня 2019 року передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського у справі Гандзюк. Йому інкримінували порушення ч. 1 ст. 396 ККУ (приховування злочину).

Вперше Павловського, який був помічником народного депутата Миколи Паламарчука, затримали 12 листопада 2018 року, однак невдовзі відпустили під домашній арешт.

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій. Вона померла 4 листопада.

Виконавців злочину було засуджено.

Джерело: Укрінформ