Вбивство Шеремета: суд Києва говорить про втручання у діяльність суду присяжних

Шевченківський райсуд Києва звернувся до громадян з проханням дотримуватись порядку під час судових засідань

Шевченківський районний суд Києва звернувся до Вищої ради правосуддя та Офісу генерального прокурора з повідомленням про тиск на професійну діяльність суддів.

За інформацією суддів, кожне судове засідання у даній справі супроводжується організацією масових акцій протесту біля будівлі суду під час яких порушується громадський порядок, відбуваються бійки, пошкоджується майно тощо.

«Крім того, прихильниками обвинувачених, в соцмережах, зокрема Facebook, гостро обговорюється хід розгляду справи. В публікаціях та коментарях звучать неоднозначні висловлювання на адресу суддів та присяжних, що мають характер погроз та закликів до розправи, з метою схиляння суду до прийняття рішення, необхідного певній групі осіб. До того ж, з боку сторони захисту лунають висловлювання, які мають ознаки тиску», – ідеться в повідомленні Шевченківського районного суду Києва у Facebook.

Шевченківський райсуд Києва звернувся до громадян з проханням дотримуватись порядку під час судових засідань та не здійснювати тиск на суд.

Нагадаємо, 9 березня суддя скасувала засідання у справі про вбивство Павла Шеремета. Тоді під Шевченківським райсудом сталися сутички.

Як відомо, в причетності до вбивства Шеремета підозрюють лікарку Юлію Кузьменко, волонтерку Яну Дугаров і військового Андрія Антоненко.

Раніше повідомлялось про те, що Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала фігурантку справи, дитячого кардіохірурга, волонтера Юлію Кузьменко кандидатом у народні депутати України від партії «Європейська солідарність» на довиборах до Верховної ради у 50-му окрузі.