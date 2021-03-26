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    Вбивство Шеремета: суд Києва говорить про втручання у діяльність суду присяжних

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    Суд Києва обурений через тиск на суддів - Вбивство Шеремета: суд Києва говорить про втручання у діяльність суду присяжних
    Суд Києва обурений через тиск на суддів
    Фото з вільних джерел

    Шевченківський райсуд Києва звернувся до громадян з проханням дотримуватись порядку під час судових засідань

    Шевченківський районний суд Києва звернувся до Вищої ради правосуддя та Офісу генерального прокурора з повідомленням про тиск на професійну діяльність суддів.

    За інформацією суддів, кожне судове засідання у даній справі супроводжується організацією масових акцій протесту біля будівлі суду під час яких порушується громадський порядок, відбуваються бійки, пошкоджується майно тощо.

    «Крім того, прихильниками обвинувачених, в соцмережах, зокрема Facebook, гостро обговорюється хід розгляду справи. В публікаціях та коментарях звучать неоднозначні висловлювання на адресу суддів та присяжних, що мають характер погроз та закликів до розправи, з метою схиляння суду до прийняття рішення, необхідного певній групі осіб. До того ж, з боку сторони захисту лунають висловлювання, які мають ознаки тиску», – ідеться в повідомленні Шевченківського районного суду Києва у Facebook.

    Шевченківський райсуд Києва звернувся до громадян з проханням дотримуватись порядку під час судових засідань та не здійснювати тиск на суд.

    Нагадаємо, 9 березня суддя скасувала засідання у справі про вбивство Павла Шеремета. Тоді під Шевченківським райсудом сталися сутички.

    Як відомо, в причетності до вбивства Шеремета підозрюють лікарку Юлію Кузьменко, волонтерку Яну Дугаров і військового Андрія Антоненко.

    Раніше повідомлялось про те, що Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала фігурантку справи, дитячого кардіохірурга, волонтера Юлію Кузьменко кандидатом у народні депутати України від партії «Європейська солідарність» на довиборах до Верховної ради у 50-му окрузі.

    Теги: суд вбивство арешт Павло Шеремет Андрій Антоненко
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