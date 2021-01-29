Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Раніше Антоненко заявив про погіршення здоров'я

Ухвалу суду першої інстанції залишено без змін, – пресслужба суду

Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції у частині продовження строку тримання під вартою Андрія Антоненка - обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє пресслужба суду.

«Ухвалу суду першої інстанції залишено без змін. Це в частині продовження строку тримання під вартою», ‒ йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося 19 січня, суд залишив Антоненка під вартою попри погіршення здоровʼя.

Раніше Антоненко заявив, що в нього почали випадати зуби в слідчому ізоляторі.

19 січня стало відомо, що колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар приїжджав до Києва, щоб свідчити у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перед цим він опублікував та передав Нацполіції аудіозаписи про можливу причетність білоруської влади до вбивства.

Макар розповів, що про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.