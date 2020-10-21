Справа Шеремета: в сутичках під судом постраждали щонайменше двоє людей



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Поліція заявила, що порушила кримінальне провадження, однак не оприлюднила даних про затриманих

Одного з постраждалих забрала карета швидкої допомоги

В ході сутичок між активістами та силовиками під Шевченківським районним судом Києва після того, як суд подовжив запобіжні заходи фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета, щонайменше двоє людей постраждали.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Одного з постраждалих забрала карета швидкої допомоги. В іншого спостерігалася травма голови, але його не госпіталізували», – йдеться у повідомленні.

Точної інформації про затриманих немає.

«Правоохоронці проводять з громадянами роз’яснювальну роботу аби відновити правопорядок та забезпечити безперешкодний проїзд службового автотранспорту», – повідомляла пресслужба київського управління Нацполіції близько години тому.

Також правоохоронці застосували проти учасників зібрання сльозогінний газ.

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, Шевченківський районний суд залишив обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою, іншу обвинувачену у справі - Юлію Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, а також продовжив строк дії обов’язків ще одній обвинуваченій, Яні Дугарь, до 19 грудня.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.