Вбивство юристки: активісти завтра висунуть свої вимоги поліції

Біля обласного управління поліції Київської області відбудеться захід з вимогою знайти вбивць Ноздровської

У вівторок, 2 січня, громадська організація «Твердиня» плану провести біля обласного управління поліції Київської області на вул. Володимирській захід з вимогою знайти вбивць правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook. Початок акції - о 12:00. [READ_MORE] Учасники заходу



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Біля обласного управління поліції Київської області відбудеться захід з вимогою знайти вбивць Ноздровської

У вівторок, 2 січня, громадська організація «Твердиня» плану провести біля обласного управління поліції Київської області на вул. Володимирській захід з вимогою знайти вбивць правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

Початок акції - о 12:00.

Учасники заходу вимагатимуть від правоохоронців залучити всі сили до пошуку вбивці чи вбивць Ірини Ноздровської, а також «надати охорону доньці Ірини Анастасії, так як їй також неодноразово погрожували», йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні стало відомо, що юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Ірина востаннє виходила на зв'язок 29 грудня о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.

Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії.