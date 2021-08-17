  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Вбивство замість нещасного випадку. Поліція змінила кваліфікацію справи про вибух у Дніпрі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники знайшли у квартирі двох людей без ознак життя<br /><br /> - Вбивство замість нещасного випадку. Поліція змінила кваліфікацію справи про вибух у Дніпрі
    Рятувальники знайшли у квартирі двох людей без ознак життя

    Фото: dsns.gov.ua

    Слідство схиляється до того, що вибух стався в ході сімейної сварки

    Вибух у Дніпрі, який стався 15 серпня, перекваліфікували з нещасного випадку на умисне вбивство та самогубство. Слідство схиляється до того, що інцидент стався в ході сімейної сварки. Про це повідомляє місцева поліція.

    У неділю до поліції надійшло повідомлення про вибух газу на першому поверсі двоповерхового будинку. На момент вибуху в квартирі перебувала подружня пара, на місці були виявлені їхні тіла.

    За результатами розтину, смерть 55-річного чоловіка настала від проникаючого колото-різаного поранення грудної клітини, а смерть 51-річної жінки – від отруєння чадним газом.

    «Однією з версій подій є конфлікт між подружжям, в ході якого жінка завдала ножове поранення чоловіку, від якого останній помер. Після чого, вона вирішила покінчити життя самогубством і відкрила газові конфорки, що призвело до вибуху», – йдеться в повідомленні.


    Нагадаємо, в суботу в Дніпрі на першому поверсі будинку на вулиці Шмідта стався вибух газоповітряної суміші, були відкриті дві кримінальні справи за статтями «нещасний випадок» і «службова недбалість».

    Теги: вибух Дніпро вбивство отруєння смерть самогубство поліція жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вбивство замість нещасного випадку. Поліція змінила кваліфікацію справи про вибух у Дніпрі