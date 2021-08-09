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    Вибух у Кривому Розі: постраждали троє полісменів та підривник

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    Підривника шпиталізували із тяжкими травмами - Вибух у Кривому Розі: постраждали троє полісменів та підривник
    Підривника шпиталізували із тяжкими травмами
    Фото: МВС

    МВС повідомляє, що чоловік сам подзвонив до поліції і повідомив, що хоче здетонувати боєприпас прямо біля будинку

    У Кривому Розі напередодні у дворі житлового дому у руках місцевого мешканця вибухнула граната. Внаслідок інциденту постражадли четверо осіб, троє з яких – полісмени, які приїхали на виклик. Про це повідомляє пресслужба МВС.

    Ніхто з перехожих не отримав травм. У будинку підривника виявили ще декілька незаконних боєприпасів.

    Внаслідок вибуху травми отримав 61-річний чоловік, який і підірвав гранату. Як розповіли у МВС, він сам подзвонив до поліції і повідомив, що хоче здетонувати боєприпас прямо біля будинку.

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    Вибух у Кривому Розі: постраждали троє полісменів та підривник
    Вибух у Кривому Розі: постраждали троє полісменів та підривник
    Вибух у Кривому Розі: постраждали троє полісменів та підривник

    На виклик одразу ж приїхали поліцейські і почали з чоловіком вести діалог. Його вдалося вмовити і він віддав правоохоронцям один боєприпас РГД-5, який тримав у руках. Однак після цього раптово з кишені дістав другу гранату та підірвав.

    Інцидент з вікон своїх помешкань встигли зняти очевидці. На одному з відео видно, як поліцейські розбігаються від підривника, а згодом спалахує яскраве полум'я.

    Як повідомили правоохоронці, троє поліцейських постраждали внаслідок цього вибуху. Щодо стану їхнього здоров'я наразі інформації немає.

    Наразі немає детальної інформації про те, які травми отримав підривник. У пресслужбі патрульної поліції зазначили, що він отримав тяжкі тілесні ушкодження і його шпиталізували.

    За даними телеграм-каналу Сегодня, внаслідок вибуху у підривника відірвало ногу. Він нібито воював на Донбасі.

    Нагадаємо, що 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники». У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

    Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

    За даними ЗМІ, будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.


    Теги: вибух МВС граната Кривий Ріг
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    Вибух у Кривому Розі: постраждали троє полісменів та підривник