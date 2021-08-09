Вибух у Кривому Розі: постраждали троє полісменів та підривник

МВС повідомляє, що чоловік сам подзвонив до поліції і повідомив, що хоче здетонувати боєприпас прямо біля будинку

У Кривому Розі напередодні у дворі житлового дому у руках місцевого мешканця вибухнула граната. Внаслідок інциденту постражадли четверо осіб, троє з яких – полісмени, які приїхали на виклик. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Ніхто з перехожих не отримав травм. У будинку підривника виявили ще декілька незаконних боєприпасів.

Внаслідок вибуху травми отримав 61-річний чоловік, який і підірвав гранату. Як розповіли у МВС, він сам подзвонив до поліції і повідомив, що хоче здетонувати боєприпас прямо біля будинку.

На виклик одразу ж приїхали поліцейські і почали з чоловіком вести діалог. Його вдалося вмовити і він віддав правоохоронцям один боєприпас РГД-5, який тримав у руках. Однак після цього раптово з кишені дістав другу гранату та підірвав.

Інцидент з вікон своїх помешкань встигли зняти очевидці. На одному з відео видно, як поліцейські розбігаються від підривника, а згодом спалахує яскраве полум'я.

Як повідомили правоохоронці, троє поліцейських постраждали внаслідок цього вибуху. Щодо стану їхнього здоров'я наразі інформації немає.

Наразі немає детальної інформації про те, які травми отримав підривник. У пресслужбі патрульної поліції зазначили, що він отримав тяжкі тілесні ушкодження і його шпиталізували.

За даними телеграм-каналу Сегодня, внаслідок вибуху у підривника відірвало ногу. Він нібито воював на Донбасі.

Нагадаємо, що 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники». У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

За даними ЗМІ, будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.



