Тестування на коронавірус. Відома науковиця висунула претензії уряду

Українські науковці розробили ПЛР-тест для діагностики коронавірусу, однак влада чомусь вирішила купувати їх за кордоном

«Першого хворого на коронавірус в Україні було виявлено завдяки саме нашим тестам»

Україна не використовує наукові потужності Інституту молекулярної біології і генетики. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла академік Національної академії наук, видатна вчена у галузі молекулярної біології Ганна Єльська. На підтвердження своїх слів науковиця наводить вражаючий приклад – у січні 2020 року фахівці вказаного інституту розробили ПЛР-тест для діагностики коронавірусу. Першого хворого в Україні було виявлено завдяки саме цим тестам.

«ПЛР-тест наші вчені розробили на замовлення РНБО. Президент оголосив про заплановано фінансування на випуск 200 тис. тест-систем. На жаль, інститут не отримав цього замовлення, водночас Україна шалені кошти вклала у закупівлю закордонних тестів», – сказала Ганна Єльська.

Академік також розповіла, що Інститут молекулярної біології і генетики відомий розробками в галузі генної та клітинної терапії, створення оригінальних антитуберкульозних препаратів, розробка систем цілеспрямованої доставки ліків в організмі, отримання специфічних моноклональних антитіл для терапії та діагностики тощо. У розробці біосенсорів, нових мініатюрних аналітичніх приладів, інститут посідає провідні позиції в Європі. Частину цих винаходів впроваджено в практику.

Раніше «Главком» порівнював вартість тестів на коронавірус в Україні та за кордоном.

Також Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19. Відповідні зміни внесено до наказу № 722, яким регулюється організація медичної допомоги при зараженні коронавірусом.