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    Тестування на коронавірус. Відома науковиця висунула претензії уряду

    Українські науковці розробили&nbsp;ПЛР-тест для діагностики коронавірусу, однак влада чомусь вирішила купувати їх за кордоном&nbsp; - Тестування на коронавірус. Відома науковиця висунула претензії уряду
    Українські науковці розробили ПЛР-тест для діагностики коронавірусу, однак влада чомусь вирішила купувати їх за кордоном 
    фото з відкритих джерел

    «Першого хворого на коронавірус в Україні було виявлено завдяки саме нашим тестам»

    Україна не використовує наукові потужності Інституту молекулярної біології і генетики. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла академік Національної академії наук, видатна вчена у галузі молекулярної біології Ганна Єльська. На підтвердження своїх слів науковиця наводить вражаючий приклад – у січні 2020 року фахівці вказаного інституту розробили ПЛР-тест для діагностики коронавірусу. Першого хворого в Україні було виявлено завдяки саме цим тестам.

    «ПЛР-тест наші вчені розробили на замовлення РНБО. Президент оголосив про заплановано фінансування на випуск 200 тис. тест-систем. На жаль, інститут не отримав цього замовлення, водночас Україна шалені кошти вклала у закупівлю закордонних тестів», – сказала Ганна Єльська.

    Академік також розповіла, що Інститут молекулярної біології і генетики відомий розробками в галузі генної та клітинної терапії, створення оригінальних антитуберкульозних препаратів, розробка систем цілеспрямованої доставки ліків в організмі, отримання специфічних моноклональних антитіл для терапії та діагностики тощо. У розробці біосенсорів, нових мініатюрних аналітичніх приладів, інститут посідає провідні позиції в Європі. Частину цих винаходів впроваджено в практику.

    Раніше «Главком» порівнював вартість тестів на коронавірус в Україні та за кордоном.

    Також Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19. Відповідні зміни внесено до наказу № 722, яким регулюється організація медичної допомоги при зараженні коронавірусом.

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    Теги: РНБО Ізраїль фінансування Україна президент коронавірус Борис Бриль Ганна Єльська
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    Тестування на коронавірус. Відома науковиця висунула претензії уряду